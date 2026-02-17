Cultura

Miércoles de Ceniza 2026: guía completa de horarios, ayuno y el inicio de la Cuaresma en Colombia

Consulte los horarios, normas de ayuno y el significado del Miércoles de Ceniza 2026 en Colombia. Una guía completa para iniciar la Cuaresma con fe y disciplina.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

17 de febrero de 2026, 1:54 p. m.
Miércoles de Ceniza 2026 en Colombia: horarios, reglas de ayuno y guía para la Cuaresma.
Miércoles de Ceniza 2026 en Colombia: horarios, reglas de ayuno y guía para la Cuaresma. Foto: x

Este 18 de febrero, la comunidad católica en Colombia se une a la celebración del Miércoles de Ceniza, una jornada que marca el inicio de los 40 días de preparación espiritual para la Pascua. A través de ritos de oración, ayuno y la tradicional imposición de la ceniza, los fieles son llamados a un periodo de reflexión y conversión personal en todo el país.

El origen y el significado de la ceniza

La liturgia de este día está cargada de simbolismo. Según la tradición eclesial, las cenizas utilizadas se obtienen de la quema de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior. Este gesto busca recordar a los creyentes la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de las obras espirituales sobre las materiales.

Durante el rito, el ministro impone la señal de la cruz en la frente pronunciando frases como: “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás” o “Conviértete y cree en el Evangelio”. Esta práctica, que no es exclusiva de la misa —puesto que se puede recibir la ceniza de forma independiente—, simboliza el deseo de cambio y humildad ante la divinidad.

Horarios y puntos de encuentro en Bogotá

La Arquidiócesis de Bogotá ha organizado la logística en más de 300 parroquias para facilitar la participación ciudadana. Aunque los horarios pueden variar ligeramente según la zona, se han establecido franjas comunes para la imposición de la ceniza y la celebración de la Eucaristía.

En templos destacados como la Parroquia Cristo Rey (calle 98 #18-23), se han programado sesiones de imposición cada hora, desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m., y retomando en la tarde desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Las misas principales suelen ocurrir a las 7:30 a. m., 12:30 p. m. y 6:00 p. m., horarios que tienden a replicarse en otras ciudades principales del país como Medellín, Cali y Barranquilla.

Normas de ayuno y abstinencia: ¿Qué es obligatorio?

La Iglesia Católica establece disposiciones específicas para este día, consideradas herramientas de disciplina espiritual. De acuerdo con las normas canónicas citadas por medios como El Tiempo, existen dos prácticas fundamentales:

  1. El ayuno: Es obligatorio para los fieles entre los 18 y 59 años. Consiste en realizar una sola comida completa al día, permitiendo dos ingestas menores que, sumadas, no equivalgan a una comida principal.
  2. La abstinencia de carne: Es obligatoria a partir de los 14 años. Esta norma se aplica tanto el Miércoles de Ceniza como todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo.

Es importante destacar que estas prácticas buscan fomentar la moderación y la solidaridad con los más necesitados, más allá del simple cumplimiento de una regla dietética.

Recomendaciones para los fieles

Para quienes planean asistir a los templos este miércoles, se recomienda:

  • Consultar los canales oficiales: La ubicación y horarios específicos de cada parroquia pueden verificarse en el portal de la arquidiócesis correspondiente.
  • Participación laica: En casos de alta afluencia, los laicos autorizados pueden colaborar con el sacerdote en la imposición de la ceniza.
  • Propósito cuaresmal: La Iglesia invita a que este día no sea un evento aislado, sino el inicio de un compromiso concreto de oración y silencio.

