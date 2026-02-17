4Patas

La historia de Tomy: el perro que fue abandonado en Medellín con una conmovedora nota: “Me reciben, por favor, gracias”

El perro de dos años fue rescatado tras ser abandonado en una biblioteca de Medellín.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

17 de febrero de 2026, 9:35 a. m.
Con bozal, atado a un palo y junto a una cobija, así fue encontrado Tomy, un perrito criollo abandonado cerca de la Biblioteca de Robledo San Germán.
Con bozal, atado a un palo y junto a una cobija, así fue encontrado Tomy, un perrito criollo abandonado cerca de la Biblioteca de Robledo San Germán. Foto: x

Un nuevo episodio de abandono animal en el espacio público ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades y la ciudadanía en Medellín. El pasado viernes 13 de febrero, un perro identificado como Tomy fue hallado en las inmediaciones de la biblioteca del barrio San Germán, en la comuna de Robledo, portando una nota escrita a mano en la que se solicitaba su acogida.

La historia de Aqua: la perrita que sobrevivió a las inundaciones en Córdoba y fue adoptada por un soldado

El hallazgo y la reacción ciudadana

El reporte inicial fue difundido a través de redes sociales por la plataforma Denuncias Antioquia, que expuso las condiciones en las que el animal fue dejado en la zona. Según los informes, Tomy se encontraba junto a una cobija, portaba un bozal y estaba acompañado por un mensaje que decía: “Me llamo Tomy. Me reciben, por favor, gracias. Y me perdonan”.

La visibilidad del caso en plataformas digitales permitió una coordinación rápida entre los vecinos del sector y las autoridades locales. Una ciudadana que transitaba por el lugar dio aviso oportuno, activando los protocolos de rescate establecidos por la administración municipal.

Reporte oficial de las autoridades

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta oficial en X que el canino ya se encuentra bajo la custodia del Centro de Bienestar Animal La Perla. El mandatario detalló que, tras una evaluación técnica inicial, se determinó que Tomy es un perro de aproximadamente dos años de edad.

4 Patas

Bob Coveiro: la conmovedora historia del perro que vivió junto a la tumba de su dueña e inspiró una ley de entierro para mascotas

4 Patas

Camioneta del Ministerio de Educación atropelló a una perrita, causándole la muerte en Bogotá; la entidad se pronunció

4 Patas

La historia de Aqua: la perrita que sobrevivió a las inundaciones en Córdoba y fue adoptada por un soldado

4 Patas

Después de 12 años de espera, el Sabueso Fino Colombiano es reconocido internacionalmente por la FCI como la primera raza del país

4 Patas

Gracias a una publicación en redes, perrito fue rescatado poco antes de su eutanasia: esta es la historia

4 Patas

Video l Patrullera auxilió a perrita callejera en trabajo de parto y su gesto conmovió en redes

4 Patas

Tina y Milo: esta es la historia de las mascotas oficiales de los Juegos de Invierno

Nación

Alertan sobre riesgo para mascotas cerca de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá

4 Patas

De pesar ocho kilos a luchar por su vida: esta es la historia de un husky que se convirtió en un claro ejemplo de perseverancia

“Ya se encuentra a salvo en nuestro Centro de Bienestar Animal La Perla. Está esterilizado, cuenta con microchip y se encuentra en condiciones estables, recibiendo valoración y atención profesional”, puntualizó el mandatario local.

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía, el hecho de que el animal ya contara con microchip de identificación sugiere que en algún momento formó parte del sistema de registro de mascotas de la ciudad, lo cual podría facilitar el rastreo de sus anteriores dueños.

El llamado a la adopción responsable

Organizaciones defensoras de los animales, entre ellas la agrupación Canes Guerrero, han utilizado este caso para poner sobre la mesa la problemática del abandono en la capital antioqueña. La organización instó a la ciudadanía a considerar la adopción como un compromiso a largo plazo y subrayó que el abandono, bajo cualquier circunstancia, no es una solución ética ante la imposibilidad de mantener a una mascota.

Actualmente, Tomy permanece en fase de observación y atención veterinaria. Una vez finalizados los protocolos de salud y comportamiento en La Perla, entrará formalmente en el programa de adopción para encontrar un hogar definitivo.

Implicaciones legales del abandono

Guía veterinaria: cómo lograr que su gato y sus hijos convivan en armonía sin incidentes

Es muy importante recordar que en Colombia, el abandono animal es considerado una forma de maltrato. De acuerdo con la Ley 1774 de 2016, los animales son seres sintientes y quienes incurran en actos de crueldad, negligencia o abandono pueden enfrentarse a sanciones administrativas y multas económicas.

Las autoridades de Medellín han reiterado el llamado a utilizar las líneas de denuncia para reportar casos similares y a acudir a las instituciones oficiales antes de tomar decisiones que pongan en riesgo la integridad de los animales.

Más de 4 Patas

La historia de Bob Coveiro: el perro fiel que cambió la legislación en São Paulo.

Bob Coveiro: la conmovedora historia del perro que vivió junto a la tumba de su dueña e inspiró una ley de entierro para mascotas

El incidente sucedió en el barrio Roma.

Camioneta del Ministerio de Educación atropelló a una perrita, causándole la muerte en Bogotá; la entidad se pronunció

soldado del Ejército Nacional adopta a animal rescatado de las inundaciones

La historia de Aqua: la perrita que sobrevivió a las inundaciones en Córdoba y fue adoptada por un soldado

Después de 12 años de espera, el Sabueso Fino Colombiano es reconocido internacionalmente por la FCI como la primera raza del país

Historia de Lazybone, rescatado poco antes de recibir la eutanasia

Gracias a una publicación en redes, perrito fue rescatado poco antes de su eutanasia: esta es la historia

Video viral en redes

Video l Patrullera auxilió a perrita callejera en trabajo de parto y su gesto conmovió en redes

Tina y Milo son las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán

Tina y Milo: esta es la historia de las mascotas oficiales de los Juegos de Invierno

Largo llegó al refugio cachorro y a sus 9 años nunca ha sido elegido.

La historia de Largo, un perrito abandonado que lleva 9 años en un refugio esperando un hogar definitivo

La jornada de rescates dejó una historia de empatía en la capital cordobesa.

En plena tragedia en Montería, soldado del Ejército Nacional salvó a un cachorro y lo adoptó: “Se nos lanzó, nadó”

Noticias Destacadas