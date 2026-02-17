La historia de Tomy: el perro que fue abandonado en Medellín con una conmovedora nota: “Me reciben, por favor, gracias”

Un nuevo episodio de abandono animal en el espacio público ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades y la ciudadanía en Medellín. El pasado viernes 13 de febrero, un perro identificado como Tomy fue hallado en las inmediaciones de la biblioteca del barrio San Germán, en la comuna de Robledo, portando una nota escrita a mano en la que se solicitaba su acogida.

El hallazgo y la reacción ciudadana

El reporte inicial fue difundido a través de redes sociales por la plataforma Denuncias Antioquia, que expuso las condiciones en las que el animal fue dejado en la zona. Según los informes, Tomy se encontraba junto a una cobija, portaba un bozal y estaba acompañado por un mensaje que decía: “Me llamo Tomy. Me reciben, por favor, gracias. Y me perdonan”.

La visibilidad del caso en plataformas digitales permitió una coordinación rápida entre los vecinos del sector y las autoridades locales. Una ciudadana que transitaba por el lugar dio aviso oportuno, activando los protocolos de rescate establecidos por la administración municipal.

Reporte oficial de las autoridades

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta oficial en X que el canino ya se encuentra bajo la custodia del Centro de Bienestar Animal La Perla. El mandatario detalló que, tras una evaluación técnica inicial, se determinó que Tomy es un perro de aproximadamente dos años de edad.

“Ya se encuentra a salvo en nuestro Centro de Bienestar Animal La Perla. Está esterilizado, cuenta con microchip y se encuentra en condiciones estables, recibiendo valoración y atención profesional”, puntualizó el mandatario local.

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía, el hecho de que el animal ya contara con microchip de identificación sugiere que en algún momento formó parte del sistema de registro de mascotas de la ciudad, lo cual podría facilitar el rastreo de sus anteriores dueños.

El llamado a la adopción responsable

Organizaciones defensoras de los animales, entre ellas la agrupación Canes Guerrero, han utilizado este caso para poner sobre la mesa la problemática del abandono en la capital antioqueña. La organización instó a la ciudadanía a considerar la adopción como un compromiso a largo plazo y subrayó que el abandono, bajo cualquier circunstancia, no es una solución ética ante la imposibilidad de mantener a una mascota.

Actualmente, Tomy permanece en fase de observación y atención veterinaria. Una vez finalizados los protocolos de salud y comportamiento en La Perla, entrará formalmente en el programa de adopción para encontrar un hogar definitivo.

Implicaciones legales del abandono

Es muy importante recordar que en Colombia, el abandono animal es considerado una forma de maltrato. De acuerdo con la Ley 1774 de 2016, los animales son seres sintientes y quienes incurran en actos de crueldad, negligencia o abandono pueden enfrentarse a sanciones administrativas y multas económicas.

Las autoridades de Medellín han reiterado el llamado a utilizar las líneas de denuncia para reportar casos similares y a acudir a las instituciones oficiales antes de tomar decisiones que pongan en riesgo la integridad de los animales.