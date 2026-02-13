En medio de la crisis climática que atraviesa el departamento de Córdoba, un gesto de humanidad ha captado la atención de los colombianos. Un soldado del Ejército Nacional, perteneciente a las unidades que adelantan labores de evacuación en Montería, decidió adoptar formalmente a una perrita que rescató de morir ahogada tras el desbordamiento del río Sinú.

Un rescate en condiciones críticas

Los hechos se registraron durante una jornada de ayuda humanitaria en uno de los sectores más afectados de la capital cordobesa. Según los reportes iniciales y videos difundidos en redes sociales, los militares se desplazaban en un bote de salvamento cuando avistaron a un canino atrapado en el interior de una vivienda inundada.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el propio uniformado, el animal, al notar la presencia de los rescatistas, no dudó en lanzarse al agua: “Cuando el perro nos vio, estaba en una casa, se nos lanzó, nadó”, relató el soldado. Ante el riesgo de que la corriente arrastrara al animal, el militar se lanzó al agua para asegurarlo y subirlo a la embarcación, poniéndolo a salvo.

De la emergencia al hogar: el vínculo con ‘Aqua’

Lo que comenzó como un procedimiento normal de atención de desastres y ayuda humanitaria terminó en una adopción por parte del uniformado. El soldado, cuya identidad se mantiene bajo reserva, ha despertado en la comunidad digital una ola de comentarios de apoyo. Su acción ha sido ampliamente difundida por medios y anunció que la perrita, a quien bautizó Aqua, ya es parte de su núcleo familiar.

A diferencia de otros animales rescatados que son trasladados a albergues temporales, Aqua será llevada a la residencia del militar. “Ya hace parte de mi familia”, aseguró el uniformado, aclarando que el animal convivirá con él y su esposa en su hogar en Montería, y no en las instalaciones del batallón, garantizando así un entorno de estabilidad tras el trauma del desbordamiento.

Contexto de la emergencia en Córdoba

Este rescate se produce en un escenario de alta complejidad para el norte del país. En febrero de 2026, Montería enfrenta una emergencia sin precedentes debido a lluvias torrenciales vinculadas a un frente frío en el Caribe y el aumento del caudal en la represa de Urrá.

Cifras oficiales de la Alcaldía de Montería, liderada por Hugo Kerguelén, indican que aproximadamente el 12 % del área urbana de la ciudad se encuentra bajo el agua. En algunos barrios, los niveles superan los dos metros de altura, afectando la infraestructura básica y obligando a la declaración de calamidad pública.

La magnitud del desastre se resume en los siguientes datos proporcionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD):

Afectados: Más de 140.000 personas en todo el departamento.

Más de 140.000 personas en todo el departamento. Familias damnificadas: Cerca de 50.000.

Cerca de 50.000. Impacto agropecuario: 36.000 hectáreas inundadas.

36.000 hectáreas inundadas. Fauna en riesgo: Se estima que más de 5.500 animales, entre mascotas y especies de granja, han sido impactados por la subida de las aguas.

La labor de rescate animal

La historia de Aqua no es aislada. Equipos de veterinarios de la Secretaría de Salud y unidades de la Policía Ambiental han logrado poner a salvo a más de 300 animales en lo que va de la emergencia. No obstante, las autoridades y organizaciones civiles han hecho un llamado a la ciudadanía para intensificar las donaciones de alimento y medicamentos veterinarios, dado que los albergues temporales se encuentran operando a su máxima capacidad.

Mientras la capital de Córdoba intenta recuperarse de la furia de la naturaleza, historias como la de Aqua y su nuevo dueño ofrecen un matiz de esperanza en medio de las pérdidas materiales masivas que sufren miles de cordobeses.