Migración Colombia asegura normalización en salidas internacionales de El Dorado tras congestión de pasajeros

Durante la mañana de este viernes, 20 de marzo, se registró una fuerte congestión de pasajeros en el Aeropuerto El Dorado, más específicamente en el área de migración de la terminal aérea, por la que muchos deben pasar si quieren salir del país.

La razón principal de la congestión es el alto flujo de viajeros dado el inicio del puente festivo, que es previo a Semana Santa y que muchos aprovechan para unir con sus vacaciones y obtener un largo tiempo de descanso.

El Aeropuerto El Dorado registró congestión en las salidas. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Otra de las razones es que varias personas se están desplazando a conciertos internacionales que se harán en los próximos días. Esta situación intensificó los tiempos de espera, según lo reportado por usuarios a través de redes sociales en la mañana de este viernes.

USO advierte sobre huelga si Ricardo Roa no renuncia a la presidencia de Ecopetrol: este es el complicado panorama

SEMANA habló directamente con Opain, la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional, que se encarga de la operación de la terminal. Aseguraron que en este momento la situación se encuentra en normalidad. Pese a que el pasado 19 de marzo en la tarde y la mañana del 20 de marzo hubo congestión en Migración, la situación ya retornó a la calma.

De otro lado, Migración Colombia le dijo a SEMANA que “se reporta normalidad en las salidas internacionales del aeropuerto El Dorado. Las filas reportadas más temprano se dieron por el alto flujo de pasajeros, teniendo en cuenta el inicio del plan éxodo por el puente festivo”, indicaron.

Migración Colombia se pronunció tras la situación. Aseguró normalidad. Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag

También precisaron que, adicional al alto flujo de pasajeros, el aeropuerto de Bogotá es uno de los que más recibe escalas de otras ciudades, por lo que los procesos migratorios en estas épocas pueden congestionarse aún más.

Asambleas de copropietarios podrían cometer un error por reforma laboral y aumento del mínimo. Abogados advierten sobre riesgos

Durante la mañana se vieron en redes varias imágenes de la terminal aérea con los pasillos colapsados y pasajeros preocupados por perder sus vuelos. Ante este complicado escenario, las autoridades recomendaron a los pasajeros siempre llegar al lugar con al menos tres horas de anticipación, para hacerles frente a contratiempos e inconvenientes que se puedan presentar.