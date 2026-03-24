El plan nocturno en Cali que cada vez atrae a más viajeros; influencer comparte su experiencia: “Dura entre 40 a 45 minutos”

Si le atraen los planes nocturnos y el contacto con la naturaleza, esta experiencia en Cali es ideal para usted. Cada vez más viajeros se sienten atraídos por una actividad que que invita a descubrir, bajo la luz de la noche, el encanto natural que rodea la ciudad.

Se trata de una propuesta alineada con el turismo sostenible, pensada para conectar a los visitantes con el entorno y las comunidades locales, promoviendo una forma de viajar más consciente y enriquecedora.

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En este contexto, el senderismo nocturno ha ganado gran protagonismo en los últimos meses. La experiencia tiene lugar en el sector de Pance, específicamente desde la vereda San Francisco.

Allí, en distintos días de la semana, grupos de caleños se reúnen para recorrer senderos naturales en horarios poco convencionales, ofreciendo una perspectiva única y memorable del paisaje de la Sucursal del Cielo.

Más que ofrecer una experiencia diferente, esta actividad también responde al creciente interés por propuestas que promueven la conexión con el entorno, especialmente en escenarios naturales donde es posible disfrutar tanto de las tradiciones locales como de un vínculo cercano con la naturaleza.

¿Cómo se realiza este plan?

Según explica el creador de contenido Julián Ramos en su cuenta de Instagram, la caminata es guiada por César Conde, líder comunitario y fundador del colectivo de turismo César Camina, quien es el encargado de organizar recorridos con grupos limitados cada semana.

Cada grupo tendía un máximo de 25 personas, con el fin de garantizar una experiencia más controlada y minimizar el impacto ambiental.

Una vez organizado este primer paso, la idea es acercar a los viajeros a joyas naturales como la Cascada de la Esmeralda y la Cascada de las Brisas, conocidas también como las Cascadas de los Pelongos.

Antes de emprender el recorrido, que dura entre 40 a 45 minutos, según indica el influencer, los visitantes hacen una prueba de calentamiento, arrancando con la actividad de senderismo sobre las 7:00 o 7:30 p.m.

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La ruta se extiende aproximadamente hasta las 10:30 u 11:00 p.m., un horario que permite explorar un entorno natural que pocas veces se recorre de noche. Este detalle es precisamente lo que transforma la experiencia y cautiva a los viajeros, especialmente a aquellos que buscan planes distintos a los tradicionales y desean descubrir los encantos de Cali desde una perspectiva diferente.

Al finalizar, los visitantes tienen la opción de descansar en una finca y complementar la experiencia de manera perfecta en un espacio de relajación.