Viajar por Colombia es sumergirse en un destino lleno de contrastes, donde cada rincón sorprende con su autenticidad y belleza. Su riqueza geográfica, su historia fascinante, la calidez de su gente y la diversidad de sus culturas convierten al país en un lugar que enamora a quienes se animan a visitarlo.

Entre los destinos que más cautivan a los viajeros en el territorio nacional se encuentra el departamento de Antioquia, un rincón colombiano que se distingue por su vibrante cultura paisa e impresionantes escenarios naturales que se esconden entre imponentes montañas.

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En 2025, de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Medellín, citadas por el medio local TeleMedellín, el turismo en Antioquia registró un crecimiento sostenido, impulsando la recuperación económica de la región.

Según estos datos, durante 2025 el departamento registró un incremento cercano al 9 % en la llegada de visitantes extranjeros no residentes, un comportamiento que refleja el posicionamiento que ha ganado la región en el escenario internacional, impulsado por su oferta cultural, empresarial y de eventos.

En este contexto, Fredy Pulgarín Sierra, vicepresidente de desarrollo empresarial y competitividad de la Cámara de Comercio, resaltó el papel clave que cumple el turismo como motor que promueve otros sectores como el transporte, la gastronomía, el hospedaje, el comercio, entre otros.

Mujer en un típico pueblo colombiano de Medellín con una iglesia al fondo. Foto: Getty Images

“El turismo es el sector que no ha parado, una vez empezó a recuperarse no ha parado, sigue creciendo de manera sostenida en general, en todas las variables. Esto ya no es una moda, es un comportamiento estructural, eso se debe que tenemos una clase empresarial muy fuerte”, afirmó Pulgarín, en declaraciones recogidas por el medio previamente citado.

Es por eso que, en la actualidad, Antioquia concentra cerca del 27 % de los visitantes extranjeros que llegan a Colombia, lo que demuestra el fortalecimiento de los procesos de internacionalización y el creciente interés por destinos como Medellín y otros municipios del departamento, lugares que atraen, entre otras cosas, por su oferta turística, riqueza natural, histórica y arquitectónica.

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Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia, señala que quienes llegan a Medellín lo que buscan, principalmente, es sumergirse en la cultura paisa y descubrir, en cada rincón, la calidez y la vida cotidiana de su gente.

Además, la capital del departamento se consolida como el punto de partida ideal para explorar diferentes municipios llenos de encanto, varios de ellos situados a pocos kilómetros de distancia, donde los viajeros pueden disfrutar planes de bienestar, aventura y conexión con la naturaleza.