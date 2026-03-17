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A dos horas de Bogotá, el municipio que combina paisajes montañosos con fuentes hídricas: un destino ideal para el ecoturismo

Este destino cundinamarqués es ideal para los amantes de la naturaleza.

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Redacción Turismo
17 de marzo de 2026, 1:40 p. m.
Este municipio cundinamarqués se encuentra a dos horas de Bogotá.
Este municipio cundinamarqués se encuentra a dos horas de Bogotá. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Supatá/API.

Cerca de Bogotá hay diversidad de sitios para visitar, lo que ha consolidado a Cundinamarca como una buena opción para quienes buscan diversidad de experiencias a pocos kilómetros de la capital.

Este departamento ofrece una combinación de historia, cultura y naturaleza que vale la pena explorar y conocer. Además, destaca por sus paisajes naturales y planes al aire libre y es un territorio con un clima variado que va desde frío de montaña hasta cálido tropical y permite disfrutar de diferentes ambientes en un solo viaje, lo cual se complementa con su rica gastronomía.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que es reconocido por su riqueza natural y es ideal para el turismo de aventura

Con 116 municipios, este es el tercer departamento con mayor número de estos entes territoriales en el país. Una de esas opciones para visitar es Supatá, que se encuentra a solo dos horas de la capital, a 79 kilómetros, saliendo por el municipio de El Rosal.

Según información de la Gobernación de Cundinamarca, este destino está resguardado por el cerro El Tablazo y tiene paisaje de páramo que es fuente de una gran riqueza hídrica, además de albergar gran cantidad de especies animales y vegetales.

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Supatá es ideal para quienes disfrutan del ecoturismo. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Sitios de interés

Supatá tiene diversos sitios de interés que vale la pena conocer y disfrutar. En la lista se incluye el parque principal del pueblo, un espacio dedicado a la convivencia y recreación de quienes lo visitan. Es un lugar que cuenta con un espacio de esparcimiento.

También está la capilla Nuestra Señora de la Salud y la Iglesia San Ignacio de Loyola, cuya fundación se debe al padre Camilo Ignacio Moreno y se dio en el año de 1864, atribuyendo el título de cofundador al padre Florentino Sarmiento, continuador de la obra. En 1869 fue constituido en parroquia con el nombre de San Ignacio de Suputá y protocolizado en 1872.

El pueblo de Cundinamarca, cuyo nombre significa “varón poderoso”: un destino de bellos paisajes y montañas muy cerca de Bogotá

Para los amantes de la naturaleza está el Mirador Las Lajas, un lugar que ofrece una vista del imponente paisaje de todo el municipio. Este es un sitio ideal para pasar un día de sol, disfrutar de la vista, realizar un picnic y pasar momentos de relajación.

Supatá
Supatá está llena de encantos. Foto: Red X Alcaldía MUnicipal de Sipatá/API.

En cuanto a su gastronomía, en este destino cundinamarqués es posible disfrutar de productos típicos como el tamal supateño y el chupao supateño, que es una preparación elaborada con gallina criolla, longaniza, yuca, papa, plátano, mazorca y arroz, el cual se sirve en hojas de plátano.

Este es un destino ideal para llevar a cabo actividades como senderismo, avistamiento de especies y otra serie de planes que permiten un contacto pleno con la naturaleza.