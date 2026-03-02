Turismo

El pueblo de Cundinamarca, cuyo nombre significa “varón poderoso”: un destino de bellos paisajes y montañas muy cerca de Bogotá

Está ubicado a 20 kilómetros de la capital del país.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 5:27 p. m.
Esta es la iglesia de Funza.
Esta es la iglesia de Funza. Foto: Alcaldía de Funza

El departamento de Cundinamarca es uno de los más poblados de Colombia y ofrece una combinación única de naturaleza, historia, cultura y aventura, ideal para todo tipo de viajeros.

Uno de sus 116 municipios es Funza, ubicado en la provincia de Sabana Occidente y aproximadamente 20 kilómetros al oeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 40 minutos de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima templado y su cercanía a la capital, lo que lo convierte en un lugar ideal para el desarrollo comercial y residencial, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la Sabana de Bogotá, Funza tiene una altitud de aproximadamente 2.548 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua”, agrega.

Historia

La historia de Funza se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente el 20 de abril de 1537.

Según el portal De Tour Cundinamarca de la Gobernación, Funza significa ‘varón poderoso’ en lengua chibcha. Antes de este nombre se llamó Muequetá, que significa ‘campo o sabana de labranza’.

En el periodo prehispánico, Funza era un “importante centro ceremonial y agrícola para los muiscas. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el territorio fue colonizado y se establecieron las primeras encomiendas”.

“Durante el siglo XIX, Funza se desarrolló como un significativo centro agrícola y comercial, gracias a su clima favorable y sus suelos fértiles. La construcción de infraestructuras como caminos y puentes facilitó el crecimiento económico y social del municipio, integrándolo más estrechamente con Bogotá y otras áreas cercanas. A lo largo del siglo XX, Funza experimentó un auge en el desarrollo industrial y comercial, consolidándose como uno de los municipios más importantes de Cundinamarca”, agrega la entidad.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose el cultivo de flores, hortalizas y frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el municipio ha experimentado un crecimiento en el sector industrial y comercial.

Agro, agricultura
Cultivo de flores. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA
Atractivos

El parque principal de Funza es uno de los principales puntos de encuentro del municipio, rodeado de edificaciones coloniales que reflejan la rica historia y arquitectura de la región. Este parque es un “espacio de recreación y actividades culturales para los habitantes y visitantes”.

La parroquia de Santiago Apóstol es una edificación de gran valor histórico y considerada símbolo del municipio. Fue construida a finales del siglo XIX y se terminó en los primeros años del siglo XX.

Centro Cultural Bacatá es otro sitio destacado; es una edificación de tipo colonial.

