El municipio cundinamarqués conocido como “el Valle de las Tristezas del Zipa”, un lugar ideal para desconectarse cerca a Bogotá

Explorar los pueblos de Cundinamarca se ha convertido en un plan de gran interés para los viajeros, especialmente por su proximidad a Bogotá. Entre arquitectura colonial y fascinantes paisajes, estos destinos ofrecen escapadas ideales para descansar del bullicio de la ciudad y desconectarse un poco de la rutina.

Entre la variedad de opciones de lugares para visitar, se destaca el municipio de Gachancipá, situado en la provincia de Sabana Centro, a tan solo 40 kilómetros al norte de la capital colombiana.

Con una extensión territorial de 44 kilómetros, esta población se consolida como el municipio más pequeño de Cundinamarca, cautivando a los viajeros con su combinación de tradición, naturaleza y tranquilidad.

Gachancipá formó parte de un extenso territorio dominado por la comunidad muisca, bajo el liderazgo del Zipa y el Zaque, explica la Alcaldía Municipal a través de su sitio web.

Por esta razón, según interpretaciones del antiguo lenguaje chibcha, su nombre ha sido asociado con expresiones como “alfarería del Zipa” y también con el vocablo Gachana, relacionado con la “enfermedad del Zipa”.

La tradición cuenta que en este lugar el Zipa Nemequene se recuperó de las heridas sufridas tras una batalla contra los zaques en las vueltas de Chocontá. Por ello, el municipio es conocido como el Valle de las Tristezas del Zipa, un sitio que desde tiempos ancestrales fue considerado propicio para sanar los males del cuerpo y del alma.

Casa de la Est​ación Férrea, Gachancipá, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Gachancipá, Cundinamarca

Algunos de sus sitios de interés más populares son:

Casa Museo Campesino: ubicada en la vereda San José, finca la Cabaña, en el sector Gusapan, parte alta. Cuenta con más de 200 años de construcción y se caracteriza por conservar intacta toda una estructura antigua, así como utensilios y herramientas tradicionales utilizadas por los antiguos campesinos e indígenas, músicas en su interior.

ubicada en la vereda San José, finca la Cabaña, en el sector Gusapan, parte alta. Cuenta con más de 200 años de construcción y se caracteriza por conservar intacta toda una estructura antigua, así como utensilios y herramientas tradicionales utilizadas por los antiguos campesinos e indígenas, músicas en su interior. Granja Agroturística Altamira: localizada en la vereda San Martín en el sector El Redil, a tan solo cinco minutos del casco urbano. En este espacio los visitantes pueden interactuar con las prácticas agropecuarias tradicionales de la región, participando en actividades como la avicultura, cunicultura, ganadería caprina, cría de ovejas y piscicultura.

Además, es posible recorrer huertas orgánicas y conocer de cerca los cultivos hidropónicos, en una experiencia educativa y divertida que conecta con la naturaleza y las raíces rurales del municipio.