El nuevo atractivo de Cartagena, donde naturaleza y modernidad invitan a vivir una experiencia diferente

Por su vibrante mezcla de historia colonial, playas caribeñas y una escena cultural y gastronómica que atrae a millones de visitantes anuales, Cartagena de Indias se reafirma como un destino imprescindible al recorrer los lugares más emblemáticos de Colombia.

A su amplia lista de sitios turísticos para visitar se sumó un atractivo que abrió sus puertas a finales de febrero de este 2026, recibiendo más de 5.000 visitantes hasta la fecha.

Este lugar es la Plaza de Variedades, un espacio que, de acuerdo con la alcaldía de la ciudad, se presenta como el nuevo epicentro de cultura, arte, deportes e integración ciudadana.

La Plaza está ubicada en el Parque Espíritu del Manglar, cerca de la laguna del Cabrero y el Centro Histórico.

La inauguración de este espacio de 8.000 metros cuadrados tuvo lugar el 20 de febrero e implicó la transformación de lo que antes era una cancha de tierra en un moderno nodo urbano bioclimático.

El proyecto, según detalla la misma entidad, integra un deck panorámico, módulos gastronómicos, zonas de terrazas, plazoleta para eventos, locales comerciales, parqueaderos, camerinos, baños y un escenario al aire libre, con un enfoque centrado en la sostenibilidad y la accesibilidad universal.

De esta manera, la naturaleza y la modernidad se entrelazan con el propósito de invitar a vivir una experiencia diferente.

“Este promete ser un punto de reunión, armonía y encuentro ciudadano. Se proyecta como la mejor plaza de cultura y arte antes vista, donde el nativo y el turista tendrán un espacio de esparcimiento para disfrutar en familia”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Por su parte, Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), señaló que la plaza será la sede natural de los grandes eventos de la ciudad:

“Un lugar perfecto para la integración alrededor de prácticas artísticas, manifestaciones culturales, del deporte y el encuentro comunitario al mejor estilo de Cartagena, incorporando el patrimonio cultural material e inmaterial, con el patrimonio natural; sin duda alguna, un espacio de felicidad para cartageneros y visitantes”.