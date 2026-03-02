Turismo

Así es la ciudad más romántica de Portugal, según reconocida revista de viajes; un destino lleno de palacios y hermosos jardines

Su combinación de naturaleza y arquitectura forma un paisaje lleno de magia y misterio entre neblina. Descubra por qué es un destino único.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
2 de marzo de 2026, 9:10 a. m.
Gente caminando por las empinadas calles del centro histórico de Sintra.
Gente caminando por las empinadas calles del centro histórico de Sintra. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Situado en el extremo sudoeste de Europa, Portugal se consolida como un destino imperdible gracias a su agradable clima y sus más de 800 kilómetros de playas bañadas por el océano Atlántico, cualidades que lo convierten en una opción ideal para viajar en cualquier época del año.

Entre los lugares más recomendados para visitar en este país europeo, según la prestigiosa revista National Geographic, sobresale la ciudad de Sintra, un enclave en plena sierra donde la armonía entre la intervención humana y la naturaleza ha dado vida a un paisaje fascinante, donde la arquitectura también es parte fundamental de su encanto.

Entre fachadas coloridas y cafetales infinitos: el tesoro oculto de Caldas para visitar a solo 21 kilómetros de Manizales

Allí, la niebla desciende suavemente sobre palacios y jardines, abrazando una vegetación exuberante que parece sacada de un cuento. A lo largo de este lugar emergen joyas como el Palacio Nacional de Sintra, la Quinta da Regaleira, el Castillo de los Moros, el Palacio da Pena, el Chalet de la Condesa de Edla, el Palacio de Monserrate y el Convento de los Capuchos.

Su belleza atemporal, de acuerdo con el medio especializado, ha cautivado durante siglos a poetas y viajeros, y continúa conquistando a quienes la descubren por primera, segunda o tercera vez.

Turismo

A tres horas de Medellín: el pueblo de Antioquia reconocido por sus miradores y su variedad de climas, ideal para el ecoturismo

Turismo

El rincón natural de Bogotá donde es posible disfrutar paseos en bote, caminatas y tardes de picnic

Turismo

El municipio caldense, muy cerca de Manizales, que sorprende con sus imponentes miradores naturales entre montañas

Turismo

El paraíso natural escondido a solo tres horas y media de Bogotá: ‘El Municipio Paisaje de Cundinamarca’

Turismo

Así es el pueblo de Norte de Santander catalogado como la ‘cuna del café’ en Colombia

Turismo

El destino cafetero de Antioquia donde las populares chivas fueron declaradas patrimonio inmaterial del municipio

Turismo

¿Qué hacer en Medellín este fin de semana? Actividades imperdibles para realizar en el corazón de la ciudad

Ciclismo

Daniel Martínez completó la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve sin sobresaltos

Mundo

El candidato socialista Antonio José Seguro se impone a la extrema derecha y gana las elecciones presidenciales en Portugal

Mundo

Portugal elige presidente en unas elecciones marcadas por el temporal y con un socialista como favorito frente a la extrema derecha

Debido a esto, no es casualidad que en 1995 la Unesco la declarara Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.

Un recorrido inolvidable por Sintra

Si planea visitar esta ciudad durante sus próximas vacaciones a Portugal, no hay mejor manera de comenzar la experiencia que adentrándose en su centro histórico, el escenario ideal para descubrir el encanto, la historia y la atmósfera mágica que envuelven cada uno de sus rincones.

Sintra, Portugal
Pueblo Azenhas do Mar, Sintra, Portugal, Europa Foto: Getty Images

Allí, sus calles empedradas y coloridas invitan a pasear sin prisa, entre tiendas tradicionales donde se elaboran delicias locales como la queijada y el travesseiro. Estos dulces se disfrutan en establecimientos emblemáticos como la Fabrica das Verdadeiras Queijadas da Sapa y la Casa Piriquita, paradas obligatorias para saborear la tradición.

El municipio del suroeste de Antioquia que es reconocido por sus miradores naturales, un destino ideal para el ecoturismo

Muy cerca a estos lugares se encuentra el Palacio Nacional de Sintra, una antigua residencia de verano de la realeza portuguesa desde el siglo XIV. Su interior, decorado con impresionantes azulejos, es una muestra viva de una de las expresiones artísticas más representativas de Portugal.

En el exterior, las icónicas chimeneas blancas del palacio se elevan como guardianas de la sierra más romántica y enigmática del país. Además, a una distancia muy corta, la Quinta da Regaleira cautiva con su atmósfera simbólica y misteriosa, una mansión de finales del siglo XIX de estilo romántico historicista en la que las formas arquitectónicas y decorativas góticas son su principal encanto.

Más de Turismo

Caramanta, Antioquia

A tres horas de Medellín: el pueblo de Antioquia reconocido por sus miradores y su variedad de climas, ideal para el ecoturismo

Parque de los Novios en Bogotá

El rincón natural de Bogotá donde es posible disfrutar paseos en bote, caminatas y tardes de picnic

Villamaría - Caldas

El municipio caldense, muy cerca de Manizales, que sorprende con sus imponentes miradores naturales entre montañas

x

El paraíso natural escondido a solo tres horas y media de Bogotá: ‘El Municipio Paisaje de Cundinamarca’

Salazar de las Palmas, Norte de Santander.

Así es el pueblo de Norte de Santander catalogado como la ‘cuna del café’ en Colombia

Andes, Antioquia

El destino cafetero de Antioquia donde las populares chivas fueron declaradas patrimonio inmaterial del municipio

Medellín combina naturaleza, arte, historia y vida nocturna en un solo recorrido por el corazón de la ciudad, ideal para disfrutar cualquier fin de semana.

¿Qué hacer en Medellín este fin de semana? Actividades imperdibles para realizar en el corazón de la ciudad

Manta, la ciudad costera de Ecuador a donde viajó el presidente Petro y que era controlada por los Choneros, estructura de alias Fito.

El país sudamericano que ha registrado una importante caída en el número de visitantes extranjeros; estas son las razones

Yotoco, Valle del cauca

A una hora de Cali, el destino ideal para descansar y dejarse encantar por los pequeños detalles

Noticias Destacadas