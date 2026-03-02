Así es la ciudad más romántica de Portugal, según reconocida revista de viajes; un destino lleno de palacios y hermosos jardines

Situado en el extremo sudoeste de Europa, Portugal se consolida como un destino imperdible gracias a su agradable clima y sus más de 800 kilómetros de playas bañadas por el océano Atlántico, cualidades que lo convierten en una opción ideal para viajar en cualquier época del año.

Entre los lugares más recomendados para visitar en este país europeo, según la prestigiosa revista National Geographic, sobresale la ciudad de Sintra, un enclave en plena sierra donde la armonía entre la intervención humana y la naturaleza ha dado vida a un paisaje fascinante, donde la arquitectura también es parte fundamental de su encanto.

Allí, la niebla desciende suavemente sobre palacios y jardines, abrazando una vegetación exuberante que parece sacada de un cuento. A lo largo de este lugar emergen joyas como el Palacio Nacional de Sintra, la Quinta da Regaleira, el Castillo de los Moros, el Palacio da Pena, el Chalet de la Condesa de Edla, el Palacio de Monserrate y el Convento de los Capuchos.

Su belleza atemporal, de acuerdo con el medio especializado, ha cautivado durante siglos a poetas y viajeros, y continúa conquistando a quienes la descubren por primera, segunda o tercera vez.

Debido a esto, no es casualidad que en 1995 la Unesco la declarara Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.

Un recorrido inolvidable por Sintra

Si planea visitar esta ciudad durante sus próximas vacaciones a Portugal, no hay mejor manera de comenzar la experiencia que adentrándose en su centro histórico, el escenario ideal para descubrir el encanto, la historia y la atmósfera mágica que envuelven cada uno de sus rincones.

Pueblo Azenhas do Mar, Sintra, Portugal, Europa Foto: Getty Images

Allí, sus calles empedradas y coloridas invitan a pasear sin prisa, entre tiendas tradicionales donde se elaboran delicias locales como la queijada y el travesseiro. Estos dulces se disfrutan en establecimientos emblemáticos como la Fabrica das Verdadeiras Queijadas da Sapa y la Casa Piriquita, paradas obligatorias para saborear la tradición.

Muy cerca a estos lugares se encuentra el Palacio Nacional de Sintra, una antigua residencia de verano de la realeza portuguesa desde el siglo XIV. Su interior, decorado con impresionantes azulejos, es una muestra viva de una de las expresiones artísticas más representativas de Portugal.

En el exterior, las icónicas chimeneas blancas del palacio se elevan como guardianas de la sierra más romántica y enigmática del país. Además, a una distancia muy corta, la Quinta da Regaleira cautiva con su atmósfera simbólica y misteriosa, una mansión de finales del siglo XIX de estilo romántico historicista en la que las formas arquitectónicas y decorativas góticas son su principal encanto.