Turismo

El municipio del suroeste de Antioquia que es reconocido por sus miradores naturales, un destino ideal para el ecoturismo

Se ubica a 115 kilómetros de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 1:21 p. m.
La Iglesia de San Rafael en Betania es uno de los atractivos para conocer en este pueblo antioqueño.
La Iglesia de San Rafael en Betania es uno de los atractivos para conocer en este pueblo antioqueño. Foto: Getty Images

El departamento de Antioquia es un destino turístico muy atractivo por su combinación de cultura, naturaleza, historia, gastronomía y diversidad de experiencias para distintos tipos de viajeros.

Uno de sus municipios es Betania, ubicado en la subregión del suroeste, a 115 kilómetros de Medellín, una distancia de casi tres horas en vehículo.

Esta población es conocida como la cuna de los miradores naturales, la capital de la música guasca y el balcón del suroeste.

Es destacada, además, por su producción de café y sus bellos paisajes naturales. “Sus hermosas montañas, paisajes y miradores naturales permiten el avistamiento de aves”, señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Turismo

El destino colombiano de clima cálido donde le rinden homenaje a la arracacha; ideal para disfrutar de aguas termales y un volcán

Turismo

A una hora de Medellín: así es el pueblo donde la cerámica artesanal es Patrimonio de la Nación, un destino cultural imperdible

Turismo

El pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima cálido y su rica historia, un encantador destino a dos horas de Bogotá

Turismo

Reconocida aerolínea internacional anuncia el fortalecimiento de su operación en Colombia: estos son los detalles

Arcadia

Con más de 18.000 eventos en 2026, Bogotá busca consolidarse como epicentro del turismo cultural

Turismo

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que cuenta con diferentes pisos térmicos y es destacado por su riqueza natural

Turismo

El sencillo método para empacar la maleta en una escapada de fin de semana sin que se quede nada; esto debe tener en cuenta

Medellín

¿Qué es el diapirismo de lodo? El fenómeno tras la explosión del volcán en el Urabá antioqueño

Medellín

Juez declara improcedente tutela de Daniel Quintero contra Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por publicación en X

Medellín

Gobernador de Antioquia arremete contra el Gobierno tras ataque con dron en Segovia que mató a tres personas: “Una mamá y dos hijos”

El pueblo del occidente antioqueño reconocido por su infraestructura turística, un paraíso natural y de aventura

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que en sus inicios Betania estuvo habitada por los indígenas caramantas y chamíes, también reconocidos como tapatóes y natupes.

“Con el paso del tiempo llegaron los colonos, entre ellos don José María Sánchez y su esposa Asunción Zamora, quienes se establecieron en el territorio y ejercieron su dominio al obtener escrituras sobre la meseta, la cual hoy constituye el núcleo urbano del municipio”, agrega la entidad en una reseña.

Betania
Betania es uno de los municipios con grandes atractivos naturales, en el suroeste de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se encuentra el cerro San Nicolás, el cual está ubicado en la Reserva Forestal Protectora de Farallones del Citará.

Esta reserva está a cuatro kilómetros de la cabecera municipal de Betania. Allí se encuentra una gran diversidad de árboles y es el lugar donde nacen los ríos San Juan, El Pedral, Tapartó y El Guadualejo. El lugar fue declarado reserva natural por su riqueza de ecosistemas de fauna y flora.

También se destacan entre los atractivos de Betania los chorros del río Tapartó. “Limitan con el Municipio Andes. Se llega allí a través de un sendero ecológico de unos 13 kilómetros. En el lugar se encuentran tres cascadas que conectan con el Río Tapartó y es un lugar ideal para realizar senderismo, tomar un baño natural y conectar con la naturaleza”, destaca Antioquia Travel.

Así es el pueblo más grande del nordeste antioqueño, un destino reconocido por su actividad minera y bellos paisajes

Otro sitio relevante es la cuenca del río Pedral. Ubicada en la Vereda Pedral, es un atractivo natural del municipio “que se caracteriza por su belleza ecológica y por sus zonas verdes”.

La iglesia neogótica de San Rafael es otro lugar imperdible para visitar. Construida entre 1939 y 1954, fue bendecida por el obispo Jericó Antonio José Jaramillo. Se llama así en devoción al arcángel San Rafael, su patrono.

A estos sitios de interés se suma el obelisco en homenaje al caficultor. Esta es una escultura realizada en cemento en homenaje al caficultor de Betania. Muestra a un hombre caficultor con “un águila que simboliza el volar muy alto”.

Más de Turismo

Cajamarca, Tolima

El destino colombiano de clima cálido donde le rinden homenaje a la arracacha; ideal para disfrutar de aguas termales y un volcán

Carmen de Viboral

A una hora de Medellín: así es el pueblo donde la cerámica artesanal es Patrimonio de la Nación, un destino cultural imperdible

Estas son otras alternativas para quienes no quieren visitar Girardot.

El pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima cálido y su rica historia, un encantador destino a dos horas de Bogotá

El estudio de capacidad fue realizado por la IATA en junio de 2023 y encontró que el aeropuerto puede manejar 68 operaciones por hora. Actualmente, coordina 74.

Reconocida aerolínea internacional anuncia el fortalecimiento de su operación en Colombia: estos son los detalles

Bogota, Colombia

Con más de 18.000 eventos en 2026, Bogotá busca consolidarse como epicentro del turismo cultural

Anolaima, Cundinamarca.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que cuenta con diferentes pisos térmicos y es destacado por su riqueza natural

Empacar maleta

El sencillo método para empacar la maleta en una escapada de fin de semana sin que se quede nada; esto debe tener en cuenta

Pachavita, Boyacá.

A dos horas de Tunja: el encantador pueblo de Boyacá que es ideal para la práctica de deportes de aventura

Cultivo de café

El municipio caldense de clima cálido, para disfrutar de balnearios y vivir la cultura cafetera, a 45 minutos de Manizales

Noticias Destacadas