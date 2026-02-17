Turismo

El pueblo del occidente antioqueño reconocido por su infraestructura turística, un paraíso natural y de aventura

Este destino se encuentra a solo una hora de Medellín.

Redacción Turismo
17 de febrero de 2026, 5:28 p. m.
Este es uno de los paraísos turísticos en el occidente de Antioquia
Este es uno de los paraísos turísticos en el occidente de Antioquia Foto: Alcaldía Municipal de San Jerónimo/API.

El occidente es una de las subregiones de Antioquia, un territorio conformado por 19 municipios con una extensión de 7.291 kilómetros cuadrados, que la ubican como la quinta de mayor extensión con respecto a las otras ocho con las que cuenta el departamento.

Uno de esos municipios es San Jerónimo, destino al que se le conoce como la Puerta de Oro del Occidente antioqueño, considerado como uno de los paraísos turísticos mejor clasificados del departamento, debido a que tiene una amplia oferta de atractivos naturales, religiosos y de aventura que lo hacen ideal para cualquier viajero.

El pueblo de Antioquia que tiene nombre de conquistador, un destino reconocido por su variedad de cuerpos de agua y bellos paisajes

Además, su cercanía con Medellín le brinda un plus, pues está a solo una hora de la capital. El portal Corregimientos de Antioquia indica que este es uno de los municipios con mejor infraestructura hotelera, un aspecto que se convierte en un punto a favor a la hora de buscar un destino para pueblear.

San Jerónimo
San Jerónimo es uno de los destinos imperdibles en Antioquia. Foto: Alcaldía Municipal de San Jerónimo/API.

De acuerdo con la información oficial, allí hay hostales, hosterías y hoteles que brindan diferentes paquetes que buscan no solamente el turismo de alojamiento, sino que el visitante aprecie la riqueza natural, quebradas, montañas, rutas diseñadas para deportes extremos y uno de los más bellos paisajes de la región.

Lugares de interés

En este municipio antioqueño hay una amplia oferta de lugares para conocer. Uno de los más icónicos es el Puente de Occidente, una obra arquitectónica hecha por el maestro José María Villa, que conecta los municipios de Olaya y Santa Fe de Antioquia. Es un buen sitio para apreciar el paisaje y un escenario perfecto para tomar fotos.

Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, una “joya histórica” e ideal para los amantes de la aventura

De otro lado, al ser un destino cafetero, los viajeros pueden convertirse en caficultores por un día. Se trata de una experiencia vivencial, que enfoca a sus participantes en hacerlos vivir el día a día de un antioqueño que se dedica a esta actividad. Un plan más es hacer la ‘Ruta del Aroma’, la cual está basada en la producción de aromas, en el conocimiento de plantas medicinales y en el entendimiento de la cultura campesina de la región.

San Jerónimo, Antioquia
San Jerónimo ofrece diversos atractivos para los visitantes. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Otra de las experiencias se vive entre miel y abejas, gracias a que la apicultura ha jugado un papel fundamental en este municipio antioqueño. Con esta experiencia se expone la importancia de las abejas, su polinización, su historia y las formas de hacer una producción responsable de la miel.

Una opción más para visitar es el Circuito Bocas de Fuego, un escenario que se encuentra en la quebrada La Guaracú, cuyas aguas bajan desde lo alto de la cordillera. Así, en la región de Las Angosturas, se localiza este paraíso natural, perfecto para el disfrute en pozos y pequeños rápidos de potente caudal.

