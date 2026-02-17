El pueblo de Antioquia que tiene nombre de conquistador, un destino reconocido por su variedad de cuerpos de agua y bellos paisajes

El departamento de Antioquia es el más poblado y el de mayor número de municipios de Colombia: 125.

Uno de ellos es San Andrés de Cuerquia, ubicado a 138 kilómetros de Medellín, aproximadamente a tres horas de distancia en vehículo.

Esta población es conocida con el apodo de Cofrecito encerrado entre montañas gracias a su gran belleza natural. “Dentro de las montañas antioqueñas se encuentra este paraíso natural, compuesto por gran variedad de cuerpos de agua y hermosos paisajes de la subregión del norte del departamento”, destaca el portal de turismo Antioquia Travel.

“Este municipio ha sabido destacarse por su gran amabilidad por parte de sus habitantes y además su clima templado y cultura cafetera por excelencia lo convierten en la experiencia perfecta”, agrega la publicación.

El pueblo antioqueño que en el pasado era tan extenso que dio origen a otros siete municipios, un destino imperdible

Historia y economía

La Gobernación de Antioquia afirma que el territorio de este municipio fue habitado en el pasado por caciques de los indígenas nutabes y tahamíes. Sin embargo, a finales del siglo XVI, se presentaron enfrentamientos con las tropas españolas del conquistador Andrés de Valdivia.

“En el lugar donde ocurrieron las batallas se conformó un caserío a orillas del río San Andrés, el cual era un paso importante hacia la costa atlántica. Con el tiempo, este poblado perdió importancia por motivos económicos y de transporte, lo que llevó a que el 13 de junio de 1853 el pueblo se trasladara río arriba al lugar en el que está actualmente”, señala la Gobernación.

San Andrés de Cuerquia está rodeado de ríos y montañas, un destino ideal para conectar con la naturaleza. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Los fundadores del caserío fueron el padre Domingo Angarita y los señores Baldomero y Pedro José Jaramillo, procedentes de Rionegro. Posteriormente, en el año de 1856, adquiere la categoría de municipio.

La Gobernación señala que sobre el nombre San Andrés existen dos versiones: “Una indica que el nombre se da en honor al conquistador Andrés de Valdivia, y la otra versión dice que cuando fue descubierto el lugar era el día del apóstol San Andrés”.

En la actualidad, en el municipio predomina la vocación agrícola y ganadera. Se destacan productos como el café, la leche y la caña panelera.

Así es el municipio antioqueño que tiene un ‘pesebre escondido’, ideal para la práctica de deportes extremos y el ecoturismo

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés se destaca la Piedra del Encanto. “Es un atractivo natural de carácter arqueológico que cuenta con una maravillosa vista de su zona rural y grandes historias de su mítico surgimiento”, resalta Antioquia Travel.

Otro lugar destacado es la cascada y balneario de la quebrada Santa Inés. Este es considerado un “espacio óptimo para el descanso, alejarse del mundo exterior y conectar a fondo con la naturaleza”.

Las piedras El Pilón también son imperdibles. Son pilones labrados por los indígenas que habitaban en la época de la colonia y están ubicados al borde del río San Andrés.

Este cuerpo de agua también es otro atractivo del municipio. Abastece de energía y es conocido como un centro de pesca recreativa.