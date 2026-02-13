Turismo

El pueblo antioqueño donde los guácharos se han convertido en un símbolo vivo de su fascinante paisaje entre montañas

Este municipio alberga una reserva natural especial donde este tipo de aves, generalmente nocturnas, se pueden observar a plena luz del día.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
13 de febrero de 2026, 9:28 a. m.
Guácharo (Steatornis caripensis), ave similar al chotacabras.
Guácharo (Steatornis caripensis), ave similar al chotacabras. Foto: Getty Images/iStockphoto

Antioquia es considerado un mosaico de biodiversidad, donde ríos serpenteantes, montañas, páramos y costas crean escenarios de ensueño. La región se llena de vida con una gran variedad de aves que pintan sus escenarios con múltiples colores, convirtiéndose en uno de los atractivos más fascinantes para descubrir en cada uno de sus municipios.

Un ejemplo claro de esto se encuentra en la subregión del suroeste, a solo 131 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de menos de cuatro horas por carretera hasta Jardín.

A solo 89 kilómetros de Cali: el municipio del Valle que atrae a los amantes de la adrenalina y los paisajes naturales de cuento

Este pintoresco pueblo entre montañas es conocido, entre otras cosas, por sus guácharos, aves que se han convertido en un símbolo vivo de su impresionante paisaje natural, ofreciendo a los visitantes una experiencia única de conexión con la fauna y la belleza del entorno.

Su plaza principal, considerada una de las más hermosas de Colombia, es el punto de partida ideal para descubrir cascadas, montañas y cuevas llenas de vida silvestre. Muy cerca, a solo cinco minutos a pie desde el parque de Jardín, se encuentra la Reserva Los Guácharos en la Cabaña Manantial del Turpial, un lugar perfecto para avistar esta especie de ave que se robe miradas y despierta curiosidad de propios y visitantes.

Turismo

Así es el centro histórico más grande de Antioquia, un tesoro arquitectónico que transporta al pasado y refleja la tradición paisa

Turismo

Los encantos del pueblo antioqueño que tiene nombre de presidente, un destino reconocido por sus fuentes hídricas y tradición cafetera

Turismo

A solo 89 kilómetros de Cali: el municipio del Valle que atrae a los amantes de la adrenalina y los paisajes naturales de cuento

Turismo

¿Ya conoce alguno? Los 15 mejores destinos para viajar solo en 2026, según ranking global

Turismo

El pueblo del Meta que en el pasado se llamó Boquemonte, un destino con múltiples atractivos

Turismo

Así es la ‘capital turística de Boyacá’, destino de termales y naturaleza, ideal para vivir una experiencia relajante

Turismo

La millonaria cifra de turistas que recibirá Brasil por las festividades de carnaval

Turismo

Así es el municipio donde se ubicó la primera central hidroeléctrica de Antioquia, destino ideal para los amantes de la aventura

Turismo

A menos de cuatro horas de Medellín: la maravilla natural del oriente antioqueño que sorprende con su particular tonalidad

Turismo

Así son los Charcos de La Araña, uno de los atractivos menos explorados del oriente antioqueño

Aunque los guácharos suelen habitar en cuevas oscuras y cavernas, en esta reserva es posible verlos a plena luz del día, convirtiéndose en un espectáculo que cautiva a fotógrafos, amantes de la naturaleza y, por supuesto, a aficionados al avistamiento de aves.

¿Por qué los guácharos despiertan tanta curiosidad?

Estas aves son conocidas por los grandes ojos que poseen, su plumaje oscuro y su particular habilidad de desplazarse en completa oscuridad gracias a un sistema de ecolocalización, similar al de los murciélagos.

Durante el día suelen descansar en cuevas y cavernas húmedas, y al caer la noche salen en busca de frutos silvestres, jugando un papel fundamental en la dispersión de semillas y en el mantenimiento del equilibrio de su ecosistema.

En Jardín, según explica el medio local Teleantioquia, estas aves habitan principalmente en zonas rocosas y cavernosas de los alrededores. Por eso, la Cueva del Guácharo se ha convertido en uno de los sitios más visitados por quienes desean conocerlas de cerca.

Jardin, Antioquia
Este pueblo es reconocido como uno de los más lindos de Antioquia. Foto: Getty Images
Turismo en Colombia: destacan incremento del 5,2 % en el gasto de visitantes extranjeros

Al caer la noche, sus característicos chillidos anuncian su salida en bandadas de este lugar, brindando un espectáculo natural que causa gran impresión y al mismo recuerda uno de los tesoros ambientales más preciados de la región: su abundante y diversa vida silvestre.

De acuerdo con esta misma fuente, la presencia de estas aves es señal de ecosistemas saludables y de bosques bien conservados, lo que ha llevado a la comunidad de Jardín a protegerlos y valorarlos como un tesoro natural que forma parte esencial de su identidad.

Más de Turismo

Guácharo

El pueblo antioqueño donde los guácharos se han convertido en un símbolo vivo de su fascinante paisaje entre montañas

Abejorral

Así es el centro histórico más grande de Antioquia, un tesoro arquitectónico que transporta al pasado y refleja la tradición paisa

Salgar, en Antioquia

Los encantos del pueblo antioqueño que tiene nombre de presidente, un destino reconocido por sus fuentes hídricas y tradición cafetera

San Pedro, Valle Del Cauca

A solo 89 kilómetros de Cali: el municipio del Valle que atrae a los amantes de la adrenalina y los paisajes naturales de cuento

Dublín, Irlanda

¿Ya conoce alguno? Los 15 mejores destinos para viajar solo en 2026, según ranking global

El pueblo del Meta, cuyo nombre está inspirado en una ciudad europea: ¿cómo llegar?

El pueblo del Meta que en el pasado se llamó Boquemonte, un destino con múltiples atractivos

Paipa

Así es la ‘capital turística de Boyacá’, destino de termales y naturaleza, ideal para vivir una experiencia relajante

Miembros de la escuela de samba Estacio de Sa durante el espectáculo del Grupo Access en el segundo día del Carnaval de Río de Janeiro 2022 en el Sambódromo Marques de Sapucai el 22 de abril de 2022 en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Wagner Meier/Getty Images.

La millonaria cifra de turistas que recibirá Brasil por las festividades de carnaval

Cascada La honda

El pueblo de Boyacá, conocido como la capital de la mora, es un acogedor destino con múltiples cascadas y gran riqueza natural

Desayuno tradicional colombiano

¿Ya los probó? Estos son los platos típicos que destacan a Colombia en el ranking mundial

Noticias Destacadas