El pueblo antioqueño donde los guácharos se han convertido en un símbolo vivo de su fascinante paisaje entre montañas

Antioquia es considerado un mosaico de biodiversidad, donde ríos serpenteantes, montañas, páramos y costas crean escenarios de ensueño. La región se llena de vida con una gran variedad de aves que pintan sus escenarios con múltiples colores, convirtiéndose en uno de los atractivos más fascinantes para descubrir en cada uno de sus municipios.

Un ejemplo claro de esto se encuentra en la subregión del suroeste, a solo 131 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de menos de cuatro horas por carretera hasta Jardín.

Este pintoresco pueblo entre montañas es conocido, entre otras cosas, por sus guácharos, aves que se han convertido en un símbolo vivo de su impresionante paisaje natural, ofreciendo a los visitantes una experiencia única de conexión con la fauna y la belleza del entorno.

Su plaza principal, considerada una de las más hermosas de Colombia, es el punto de partida ideal para descubrir cascadas, montañas y cuevas llenas de vida silvestre. Muy cerca, a solo cinco minutos a pie desde el parque de Jardín, se encuentra la Reserva Los Guácharos en la Cabaña Manantial del Turpial, un lugar perfecto para avistar esta especie de ave que se robe miradas y despierta curiosidad de propios y visitantes.

Aunque los guácharos suelen habitar en cuevas oscuras y cavernas, en esta reserva es posible verlos a plena luz del día, convirtiéndose en un espectáculo que cautiva a fotógrafos, amantes de la naturaleza y, por supuesto, a aficionados al avistamiento de aves.

¿Por qué los guácharos despiertan tanta curiosidad?

Estas aves son conocidas por los grandes ojos que poseen, su plumaje oscuro y su particular habilidad de desplazarse en completa oscuridad gracias a un sistema de ecolocalización, similar al de los murciélagos.

Durante el día suelen descansar en cuevas y cavernas húmedas, y al caer la noche salen en busca de frutos silvestres, jugando un papel fundamental en la dispersión de semillas y en el mantenimiento del equilibrio de su ecosistema.

En Jardín, según explica el medio local Teleantioquia, estas aves habitan principalmente en zonas rocosas y cavernosas de los alrededores. Por eso, la Cueva del Guácharo se ha convertido en uno de los sitios más visitados por quienes desean conocerlas de cerca.

Este pueblo es reconocido como uno de los más lindos de Antioquia. Foto: Getty Images

Al caer la noche, sus característicos chillidos anuncian su salida en bandadas de este lugar, brindando un espectáculo natural que causa gran impresión y al mismo recuerda uno de los tesoros ambientales más preciados de la región: su abundante y diversa vida silvestre.

De acuerdo con esta misma fuente, la presencia de estas aves es señal de ecosistemas saludables y de bosques bien conservados, lo que ha llevado a la comunidad de Jardín a protegerlos y valorarlos como un tesoro natural que forma parte esencial de su identidad.