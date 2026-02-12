Turismo

Turismo en Colombia: destacan incremento del 5,2 % en el gasto de visitantes extranjeros

En el sector de las agencias de viajes, el aumento fue del 8,2 %, en comparación con 2024.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 11:23 a. m.
Cartagena de Indias, Colombia
Cartagena de Indias, Colombia

Un crecimiento del 5,2 % tuvo el gasto de visitantes extranjeros en Colombia, durante 2025, con consumos por USD 2.480 millones a través de tarjetas de crédito.

Adicionalmente, el gasto puntual en el sector de las agencias de viajes reportó un incremento del 8,2 %, en comparación con 2024, según información de ProColombia, con base en cifras de Credibanco.

“Estas cifras positivas no solo representan el fortalecimiento del turismo con un mayor flujo de viajeros internacionales en el país, sino también un aumento en el valor de las compras realizadas por los visitantes”, comentó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

“Respecto al segmento de las agencias de viajes, en 2025 el gasto alcanzó los USD 163 millones, lo que refleja un comportamiento favorable y resalta la importancia de las agencias en la comercialización de Colombia como destino y en la activación de la cadena de valor del sector”, subrayó.

Estos son los encantos del destino donde se tejen las mejores ruanas de Colombia, a tres horas de Bogotá

Por su parte, los meses de mayor actividad en el gasto de visitantes extranjeros se concentraron en el cierre de año y en el primer trimestre. “En particular, diciembre, enero y marzo se ubicaron entre los meses con mayor nivel de transacciones con registros que oscilaron entre USD 237,9 millones y USD 241,7 millones“, destacó Anato.

En cuanto al comportamiento del gasto promedio por tarjeta en el país, se evidenció un crecimiento superior al 50 % respecto a 2024, alcanzando los USD 325,5. “Por mercados emisores, Estados Unidos ocupó el primer lugar en gasto por tarjeta con USD 383, seguido de Panamá con USD 376 y Canadá con USD 366. Igualmente, se destacaron mercados con crecimientos superiores al 100 % en gasto por tarjeta, como Perú, República Dominicana y Ecuador”, puntualizó la dirigente gremial.

Turismo en Bogotá
Un crecimiento del 5,2 % registró el gasto de visitantes extranjeros en Colombia, durante 2025, con consumos por USD 2.480 millones a través de tarjetas de crédito.
Estos son los encantos de la ciudad boyacense conocida como ‘la perla’, un histórico destino ideal para el turismo religioso

Reservas aéreas hacia el país crecen 6,4 % en los primeros meses de 2026

Colombia alcanzó 646.770 reservas aéreas internacionales, ubicándose como uno de los destinos con mayor volumen de ellas en la región en los primeros meses de este año.

De acuerdo con ProColombia, Colombia se posiciona por encima de destinos competidores como Costa Rica, Chile y Perú, y se mantiene detrás de México.

“Este comportamiento representa un crecimiento del 6,4 % frente al mismo periodo del año anterior, y refleja el fortalecimiento de la conectividad aérea y el interés sostenido de los viajeros internacionales por el país”, indicó la entidad.

Con base en la información suministrada por la plataforma Amadeus–ForwardKeys, analizada por ProColombia, Colombia registra “una participación destacada dentro del total de reservas aéreas hacia los principales destinos de América Latina. Este comportamiento está respaldado por una mayor conectividad aérea, una oferta turística diversificada y un creciente interés de los viajeros internacionales”.

Noticias Destacadas