Cuidado al planear sus vacaciones: la peligrosa estafa que vacía cuentas bancarias con paquetes turísticos y alquileres engañosos

Lo que parecía el plan ideal de vacaciones terminó siendo una pesadilla económica para cientos de turistas, quienes, engañados por ofertas atractivas, perdieron su dinero.

Mary Nelly Mora Escamilla

30 de diciembre de 2025, 3:17 p. m.
Colombia ha visto un aumento alarmante en las estafas relacionadas con agencias de viajes fraudulentas. Foto: Getty Images

En la temporada decembrina, el número de estafas relacionadas con agencias de viajes fraudulentas se ha incrementado de forma alarmante. Lo que para muchas personas era el sueño de unas vacaciones bien organizadas se ha convertido en una pesadilla financiera para cientos de turistas que, engañados por ofertas aparentemente irresistibles, han perdido dinero y han quedado varados sin servicios básicos contratados.

No caiga en la estafa de ‘Stranger Things, último capítulo del 31 de diciembre’: hacen público cómo están operando

De acuerdo con la plataforma de seguridad cibernética ESET, durante la temporada de vacaciones se registra un aumento de fraudes, principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales, donde los delincuentes suplantan identidades con el objetivo de vaciar las cuentas bancarias de los usuarios.

Un hecho similar ocurrió recientemente, cuando una persona fue víctima de estos delincuentes, quienes ofrecían paquetes que aparentaban ser legítimos: incluían fotografías llamativas y testimonios ficticios de clientes satisfechos simulando portales de agencias reconocidas. Sin embargo, detrás de la pantalla se ocultaban perfiles falsos creados de manera temporal con el fin de engañar a sus víctimas.

Las estafas en Navidad suelen aumentar debido al alto flujo de compras en línea. Foto: Getty Images

¿Cómo operan los delincuentes?

Muchos creen que se trata de una simple comunicación con una cuenta experta, pero no es así y podría costarle sus ahorros. De acuerdo con declaraciones dadas a Noticias Caracol, por una persona identificada como “María”, la técnica de estafa se estaría dando a través de ofertas difundidas en la red social Instagram.

La persona asegura haber contactado a un supuesto asesor que, mediante conversaciones diseñadas para generar confianza, insiste en cerrar la compra rápidamente con el argumento de “asegurar el precio” para un plan turístico a un hotel en Punta Cana. Tras realizar dos pagos, uno por siete millones de pesos y otro por cinco millones, ya no existe más comunicación con la cuenta. Sin pensarlo, la víctima del fraude se comunica con el hotel en el que supuestamente había contratado el servicio y allí le informaron que no existía ninguna reserva ni servicios a su nombre.

Ante esto, la Policía recomienda a los ciudadanos que, antes de pagar por el alquiler de una finca o la compra de un tiquete turístico, verifiquen la información a través de un código QR dispuesto para estos casos. Al escanearlo, el usuario podrá entablar un diálogo directo con un ciberpolicía, quien le ayudará a confirmar la legalidad de la oferta y a detectar posibles señales de fraude, evitando así que unas vacaciones planeadas se conviertan en una experiencia negativa.

Si recibe un paquete que pidió por internet, haga esto con la etiqueta de datos personales para evitar ser víctima de estafa

Recomendaciones para prevenir este tipo de robos

  • Desconfiar de promociones excesivamente atractivas o que exijan pagos a cuentas personales, así como revisar con atención las condiciones y los contratos antes de firmar o realizar cualquier transferencia.
  • Es posible comprobar en todo momento que la agencia de viajes tenga Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente antes de contratar cualquier servicio.
  • Abstenerse de consignar dinero cuando existan dudas sobre la autenticidad del predio o la identidad de quienes lo están ofreciendo.
  • Si no se siente seguro, puede solicitar documentación que acredite la legalidad del inmueble, así como los soportes oficiales de las personas que lo están ofreciendo.
  • Haga uso de portales de arrendamiento reconocidos. 

