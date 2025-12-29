Tecnología

No caiga en la estafa de ‘Stranger Things, último capítulo del 31 de diciembre’: hacen público cómo están operando

Enlaces falsos prometen el último capítulo a cambio de información bancaria, advierte Kaspersky.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

30 de diciembre de 2025, 3:04 a. m.
Mensajes engañosos prometen acceso anticipado, pero el contenido nunca llega
Mensajes engañosos prometen acceso anticipado, pero el contenido nunca llega Foto: X - @NetflixLAT

El anuncio del desenlace definitivo de Stranger Things, previsto para el 31 de diciembre, ha encendido la expectativa entre millones de seguidores en todo el mundo.

La cercanía del estreno y la ansiedad por conocer el final de la historia han creado el escenario perfecto para que delincuentes pongan en marcha engaños que usan el nombre de la serie como anzuelo. En medio del furor, varias alertas advierten que no todo lo que promete acceso anticipado o gratuito es real.

El entusiasmo por el final, convertido en carnada

El cierre de una de las series más populares de los últimos años no solo ha generado conversación en redes sociales, sino también una ola de anuncios engañosos que circulan por mensajes, correos y páginas web.

Estas publicaciones suelen prometer capítulos antes de su emisión oficial, enlaces “exclusivos” o supuestas plataformas que permiten ver el episodio final sin costo alguno, alerta la agencia de ciberseguridad Kaspersky.

Tecnología

Kim Jong Un sorprendió al mundo al alabar los nuevos lanzamisiles norcoreanos capaces de “aniquilar al enemigo”

Tecnología

Suscripciones a ChatGPT y más apps fueron los gastos hormiga más comunes en los colombianos en 2025

Tecnología

Las tres carreras universitarias que, según Bill Gates, al ejercer no serán reemplazadas por la inteligencia artificial

Tecnología

Informé destapó los métodos preferidos de los hackers para atacar celulares Android y iPhone

Tecnología

La nueva tecnología que podría reemplazar a los paneles solares y reducir drásticamente el consumo de energía

Tecnología

Qué debe hacer si su celular está en el listado de teléfonos celulares que no tendrán WhatsApp en 2026

Tecnología

Los trucos efectivos para tomar fotos con su celular y capturar cada destino como un profesional

Gente

Doce horas de rodaje y lágrimas reales: El intenso sacrificio de Noah Schnapp para cerrar la historia de Will Byers

Televisión

‘Stranger Things 5: vol. 2’ hace explotar las redes con reacciones; llaman a Will Byers héroe: “No puedo parar de llorar”

Cine

Stranger Things 5 | Netflix presenta el tráiler del volumen 2

El objetivo es captar la atención de los fanáticos más impacientes. Al hacer clic, muchos usuarios terminan en sitios falsos que imitan servicios legítimos de streaming o páginas de registro aparentemente inofensivas.

“Para completar el engaño, los estafadores han introducido una táctica especial que pide a los usuarios ‘verificar que son humanos’ antes de concederles acceso a la transmisión. Este paso imita los CAPTCHA legítimos, pero en realidad es una trampa de phishing”, explica Kaspersky.

Asimismo, la empresa alerta sobre cómo opera este tipo de estafa: “La falsa solicitud de verificación puede pedir a la víctima que ingrese su nombre de usuario y contraseña de otras cuentas (por ejemplo, su correo electrónico) o que cree una cuenta nueva y registre los datos de su tarjeta bancaria para activar una prueba gratuita.

El pretexto es ‘evitar los bots’. Una vez que se ingresan las credenciales, los criminales las capturan directamente, obteniendo acceso no autorizado a las cuentas o a los fondos reales de la víctima”.

‘Stranger Things 5: vol. 2’ hace explotar las redes con reacciones; llaman a Will Byers héroe: “No puedo parar de llorar”

Así funcionan los engaños que circulan en línea

Las estafas siguen un patrón sencillo y bien calculado. Primero, aparece una oferta irresistible: ver el último capítulo antes que nadie o acceder gratis al estreno.

Luego, se pide completar un formulario con datos como nombre, teléfono o fecha de nacimiento. En algunos casos, el paso final incluye ingresar información bancaria para “validar” una prueba sin costo.

Páginas que simulan streaming gratuito están robando contraseñas y datos financieros.
"Página fraudulenta que ofrece la descarga gratuita de la temporada final de Stranger Things": Kaspersky. Foto: Kaspersky

Una de las tácticas más recientes consiste en solicitar una supuesta verificación para confirmar que el usuario no es un robot.

Este paso, que imita controles habituales en internet, sirve como excusa para pedir contraseñas de correo u otras cuentas, o para crear perfiles nuevos asociados a tarjetas de crédito. Una vez entregados esos datos, los estafadores pueden usarlos para acceder a cuentas reales o generar cobros inesperados.

Más de Tecnología

Formularios falsos piden datos como nombre, teléfono y fecha de nacimiento para estafar a los usuarios.

No caiga en la estafa de ‘Stranger Things, último capítulo del 31 de diciembre’: hacen público cómo están operando

El líder norcoreano recorrió la planta acompañado por altos mandos del programa armamentístico.

Kim Jong Un sorprendió al mundo al alabar los nuevos lanzamisiles norcoreanos capaces de “aniquilar al enemigo”

Las aplicaciones se convirtieron en una fuente constante de gastos silenciosos para los colombianos.

Suscripciones a ChatGPT y más apps fueron los gastos hormiga más comunes en los colombianos en 2025

Para Bill Gates, existen áreas del conocimiento donde la tecnología aún no puede reemplazar al ser humano.

Las tres carreras universitarias que, según Bill Gates, al ejercer no serán reemplazadas por la inteligencia artificial

Mensajes falsos siguen siendo una de las principales trampas para robar datos desde celulares.

Informé destapó los métodos preferidos de los hackers para atacar celulares Android y iPhone

La transición hacia hogares sostenibles ya no es una visión lejana.

La nueva tecnología que podría reemplazar a los paneles solares y reducir drásticamente el consumo de energía

El final de 2025 marcará la última fecha de uso de WhatsApp en ciertos modelos antiguos.

Qué debe hacer si su celular está en el listado de teléfonos celulares que no tendrán WhatsApp en 2026

El atardecer es efímero, pero con una técnica adecuada, se puede inmortalizar en una foto impresionante.

Los trucos efectivos para tomar fotos con su celular y capturar cada destino como un profesional

Especialistas en seguridad detectaron estafas cada vez más creíbles gracias al uso de herramientas de IA.

Expertos alertaron sobre los ataques con IA en 2025 que “pueden marcar el rumbo de la ciberseguridad en el próximo año”

.

Jeff Bezos lanzó advertencia sobre la inteligencia artificial: estos son los empleos que estarían en riesgo de desaparecer

Noticias Destacadas