No caiga en la estafa de ‘Stranger Things, último capítulo del 31 de diciembre’: hacen público cómo están operando

El anuncio del desenlace definitivo de Stranger Things, previsto para el 31 de diciembre, ha encendido la expectativa entre millones de seguidores en todo el mundo.

La cercanía del estreno y la ansiedad por conocer el final de la historia han creado el escenario perfecto para que delincuentes pongan en marcha engaños que usan el nombre de la serie como anzuelo. En medio del furor, varias alertas advierten que no todo lo que promete acceso anticipado o gratuito es real.

El entusiasmo por el final, convertido en carnada

El cierre de una de las series más populares de los últimos años no solo ha generado conversación en redes sociales, sino también una ola de anuncios engañosos que circulan por mensajes, correos y páginas web.

Estas publicaciones suelen prometer capítulos antes de su emisión oficial, enlaces “exclusivos” o supuestas plataformas que permiten ver el episodio final sin costo alguno, alerta la agencia de ciberseguridad Kaspersky.

El objetivo es captar la atención de los fanáticos más impacientes. Al hacer clic, muchos usuarios terminan en sitios falsos que imitan servicios legítimos de streaming o páginas de registro aparentemente inofensivas.

“Para completar el engaño, los estafadores han introducido una táctica especial que pide a los usuarios ‘verificar que son humanos’ antes de concederles acceso a la transmisión. Este paso imita los CAPTCHA legítimos, pero en realidad es una trampa de phishing”, explica Kaspersky.

Asimismo, la empresa alerta sobre cómo opera este tipo de estafa: “La falsa solicitud de verificación puede pedir a la víctima que ingrese su nombre de usuario y contraseña de otras cuentas (por ejemplo, su correo electrónico) o que cree una cuenta nueva y registre los datos de su tarjeta bancaria para activar una prueba gratuita.

El pretexto es ‘evitar los bots’. Una vez que se ingresan las credenciales, los criminales las capturan directamente, obteniendo acceso no autorizado a las cuentas o a los fondos reales de la víctima”.

Así funcionan los engaños que circulan en línea

Las estafas siguen un patrón sencillo y bien calculado. Primero, aparece una oferta irresistible: ver el último capítulo antes que nadie o acceder gratis al estreno.

Luego, se pide completar un formulario con datos como nombre, teléfono o fecha de nacimiento. En algunos casos, el paso final incluye ingresar información bancaria para “validar” una prueba sin costo.

"Página fraudulenta que ofrece la descarga gratuita de la temporada final de Stranger Things": Kaspersky. Foto: Kaspersky

Una de las tácticas más recientes consiste en solicitar una supuesta verificación para confirmar que el usuario no es un robot.

Este paso, que imita controles habituales en internet, sirve como excusa para pedir contraseñas de correo u otras cuentas, o para crear perfiles nuevos asociados a tarjetas de crédito. Una vez entregados esos datos, los estafadores pueden usarlos para acceder a cuentas reales o generar cobros inesperados.