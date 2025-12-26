Las redes sociales estallaron en Colombia y otros países de Latinoamérica tras la llegada del volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things.
Apenas se habilitaron los nuevos episodios, X, Instagram y TikTok se llenaron de memes, teorías y reacciones de fanáticos que han acompañado a Once y a su grupo de amigos de Hawkins desde sus inicios.
El estreno se realizó a las 8:00 de la noche del jueves 25 de diciembre de 2025, cuando Netflix dejó disponibles los capítulos correspondientes a esta nueva entrega.
Este volumen dos puso el foco y el interés en personajes como Will Byers, Holly Wheeler, Karen Wheeler y Max Mayfield, una decisión que no pasó desapercibida entre los fanáticos y que impulsó diversas reacciones en redes sociales.
Hashtags como #StrangerThings5, #Holly y #Vecna se posicionaron entre los más usados para comentar cada giro del nuevo estreno de esta serie que, desde sus inicios, conquistó a muchas personas.
Reacciones en redes al volumen dos de ‘Stranger Things’
Durante las temporadas anteriores, los hermanos Duffer centraron la atención de los fanáticos en Once, sus poderes, su crecimiento y su conexión con “el otro lado”.
Sin embargo, esto dio un giro en esta última temporada, pues los directores y productores decidieron que los demás integrantes del grupo de amigos, que han sido parte fundamental de la historia, resaltaran y tuvieran mayor protagonismo.
En esta nueva entrega, Will Byers tiene una conexión clave con la mente colmena que llega a Vecna; Holly Wheeler trata de entender la mente de Vecna y la razón por la que secuestra niños.
Además, Max Mayfield ayuda a Holly a descubrir esta verdad y el camino de regreso a Hawkins, lo cual logra con la ayuda de Karen Wheeler (mamá de Holly, Mike y Nancy), quien destruye a los demogorgones que querían acabar con la vida de Max en el hospital, cuando esta estaba a punto de despertar en los brazos de Lucas Sinclair.
Estas fueron algunas de las reacciones de los grandes fanáticos de Stranger Things, en el estreno de del volumen dos de la última temporada:
“Por favor, la emoción que sentí con esta escena de Will lastimando a Vecna y diciéndole a Max que corra… épica en mis libros”; “Es tan poético que el niño que él eligió porque consideraba débil sea quien terminó dominando sus poderes y salvando a Max. Will realmente fue subestimado y ahora está salvando a todos”; “Dustin sollozando como un niño para no dejar ir a Steve, y Steve como un hermano mayor consolándolo. OMG, no puedo parar de llorar, todos lo hicimos”; “La forma en que Max se da cuenta de que no era la música: siempre fue Lucas, fueron sus amigos haciendo todo para salvarla, pero sobre todo fue ella sintiendo ese amor, lo que la hizo regresar, lo que la hizo querer vivir”, fueron algunos de los comentarios.
I’ll never shut up about this Will and Vecna scene #StrangerThings5 pic.twitter.com/Sx5siiLJb3— Kay (@legendaarykay) December 26, 2025
KAREN WHEELER YOU WILL ALWAYS BE FAMOUS #StrangerThings5 #StrangerThings pic.twitter.com/rcq59ZRHnh— alejo (@alejandropgrc) December 26, 2025
Por favor la emoción que sentí con esta escena de Will lastimando a Vecna y diciéndole a Max que corra, épica en mis libros. #StrangerThings5— ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) December 26, 2025
pic.twitter.com/fYseLcIMal
DUSTIN sobbing like a child not to go steve, and steve as a big brother comforting him OMG I CANNO"T STOP CRYING, We all did#StrangerThings5 #StrangerThings pic.twitter.com/xJNfyhLYww— sanmeyo (@oyemnassxo) December 26, 2025
Desde la primer temporada que estaba esperando que agreguen al Sr. Clarke al grupo, finalmente están usando su inteligencia. #StrangerThings5 pic.twitter.com/IaGGFeB8KI— ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) December 26, 2025
Best couple on the show#StrangerThings5 pic.twitter.com/hesPFE5W5L— eda (@girlsindelusion) December 26, 2025
la forma en que Max se da cuenta que no era la música siempre fue Lucas, fueron sus amigos que hicieron todo para salvarla, pero sobre todo fue ella viendo ese amor de todos, lo que la hizo querer regresar, la hizo querer vivir #StrangerThings5 • #StrangerThings pic.twitter.com/YknPeN0VrV— anita (@scuderiaslovely) December 26, 2025
MAX MAYFIELD running that up hill again THIS WAS ABSOULTE GOOSEBUMPS, The music, the running, the red theme OH WE'RE SO BACK FUCK YEAH#StrangerThings5 #StrangerThings pic.twitter.com/IbGvUPUBVC— sanmeyo (@oyemnassxo) December 26, 2025
Everyone’s got Will back!!! These are my Family!!!!!#StrangerThings #StrangerThings5 pic.twitter.com/qBTBEmxRJA— Kay (@legendaarykay) December 26, 2025
The most romantic scene of the show 🙌— ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) December 26, 2025
Nancy found her true self & grew into a strong woman next to Jonathan
Jonathan found someone who understood him & became more confident
Jancy are soulmates & they will find their way back to each other 🙏#StrangerThings #StrangerThings5 pic.twitter.com/iflTzouJpR
En total, la quinta temporada está compuesta por ocho episodios que, según sus creadores, los hermanos Duffer, fueron concebidos como auténticas “minipelículas”.
Con duraciones muy superiores al promedio habitual de la plataforma, la temporada completa alcanza cerca de 18 horas de contenido, consolidándose como una de las producciones más ambiciosas del catálogo de Netflix y marcando el cierre definitivo de una de sus series más emblemáticas.