Las redes sociales estallaron en Colombia y otros países de Latinoamérica tras la llegada del volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things.

Apenas se habilitaron los nuevos episodios, X, Instagram y TikTok se llenaron de memes, teorías y reacciones de fanáticos que han acompañado a Once y a su grupo de amigos de Hawkins desde sus inicios.

El estreno se realizó a las 8:00 de la noche del jueves 25 de diciembre de 2025, cuando Netflix dejó disponibles los capítulos correspondientes a esta nueva entrega.

Este volumen dos puso el foco y el interés en personajes como Will Byers, Holly Wheeler, Karen Wheeler y Max Mayfield, una decisión que no pasó desapercibida entre los fanáticos y que impulsó diversas reacciones en redes sociales.

Hashtags como #StrangerThings5, #Holly y #Vecna se posicionaron entre los más usados para comentar cada giro del nuevo estreno de esta serie que, desde sus inicios, conquistó a muchas personas.

Reacciones en redes al volumen dos de ‘Stranger Things’

Durante las temporadas anteriores, los hermanos Duffer centraron la atención de los fanáticos en Once, sus poderes, su crecimiento y su conexión con “el otro lado”.

Sin embargo, esto dio un giro en esta última temporada, pues los directores y productores decidieron que los demás integrantes del grupo de amigos, que han sido parte fundamental de la historia, resaltaran y tuvieran mayor protagonismo.

En esta nueva entrega, Will Byers tiene una conexión clave con la mente colmena que llega a Vecna; Holly Wheeler trata de entender la mente de Vecna y la razón por la que secuestra niños.

Además, Max Mayfield ayuda a Holly a descubrir esta verdad y el camino de regreso a Hawkins, lo cual logra con la ayuda de Karen Wheeler (mamá de Holly, Mike y Nancy), quien destruye a los demogorgones que querían acabar con la vida de Max en el hospital, cuando esta estaba a punto de despertar en los brazos de Lucas Sinclair.

Vecna en 'Stranger Things' Foto: Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

Estas fueron algunas de las reacciones de los grandes fanáticos de Stranger Things, en el estreno de del volumen dos de la última temporada:

“Por favor, la emoción que sentí con esta escena de Will lastimando a Vecna y diciéndole a Max que corra… épica en mis libros”; “Es tan poético que el niño que él eligió porque consideraba débil sea quien terminó dominando sus poderes y salvando a Max. Will realmente fue subestimado y ahora está salvando a todos”; “Dustin sollozando como un niño para no dejar ir a Steve, y Steve como un hermano mayor consolándolo. OMG, no puedo parar de llorar, todos lo hicimos”; “La forma en que Max se da cuenta de que no era la música: siempre fue Lucas, fueron sus amigos haciendo todo para salvarla, pero sobre todo fue ella sintiendo ese amor, lo que la hizo regresar, lo que la hizo querer vivir”, fueron algunos de los comentarios.

En total, la quinta temporada está compuesta por ocho episodios que, según sus creadores, los hermanos Duffer, fueron concebidos como auténticas “minipelículas”.

Con duraciones muy superiores al promedio habitual de la plataforma, la temporada completa alcanza cerca de 18 horas de contenido, consolidándose como una de las producciones más ambiciosas del catálogo de Netflix y marcando el cierre definitivo de una de sus series más emblemáticas.