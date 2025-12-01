Suscribirse

Cultura

Estos son los poderes explicados de Will Byers, de ‘Stranger Things’, y la historia completa del personaje

Interpretado por el actor Noah Schnapp, de 21 años, Will es uno de los personajes cuyo desarrollo ha sido clave para la trama de la serie.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
1 de diciembre de 2025, 9:10 p. m.
Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda”
Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie. | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

El estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things sigue dando de qué hablar. No solo se estrenó, sino que provocó el colapso de la aplicación de streaming a pocas horas de su lanzamiento. Ahora también las redes se han llenado de teorías relacionadas con el desenlace de la trama juvenil.

Entre estas se encuentran todas las hipótesis relacionadas con el desarrollo del personaje de Will Byers, el cual alcanza una gran relevancia en la última entrega.

Contexto: Hermanos Duffer, creadores de ‘Stranger Things’, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie: “Esperamos que la gente se sorprenda”
Estos son los poderes explicados de Will Byers de Stranger Things y la historia completa del personaje
Estos son los poderes explicados de Will Byers de Stranger Things y la historia completa del personaje. | Foto: Courtesy of Netflix

Interpretado por Noah Schnapp, un actor estadounidense de 21 años nacido en 2004, Will es uno de los personajes cuyo desarrollo ha sido clave para la trama y la mitología de la serie. Desde su misteriosa desaparición en la primera temporada hasta los eventos más recientes en la quinta, su historia está marcada por una profunda conexión con el Upside Down, un mundo paralelo lleno de peligros y criaturas sobrenaturales.

Contexto: ‘Stranger Things 5′: las redes reaccionan tras estreno de los primeros episodios de la temporada final

La historia de Will inicia con su desaparición en Hawkins, su pequeño pueblo, cuando es perseguido por una criatura del Upside Down y aparentemente desaparece en el aire. A partir de ese momento, la búsqueda desesperada de sus amigos y familiares da inicio a la serie.

Estos son los poderes explicados de Will Byers de Stranger Things y la historia completa del personaje
Will es interpretado por Noah Schnapp. | Foto: Courtesy of Netflix

Will logra comunicarse desde esa dimensión paralela mediante señales, como luces de Navidad, y es finalmente rescatado, aunque no vuelve completamente igual.

Durante la segunda temporada, se revela que está poseído por una criatura llamada Mind Flayer, que afecta su comportamiento y lo vincula más profundamente al Mundo del Revés. Will comienza a dibujar extraños mapas del mundo de los túneles y muestra conductas que inquietan a quienes lo rodean, como pedir que la casa se mantenga fría para evitar molestias. La posesión lo hace sufrir convulsiones y pérdida de memoria, y solo es liberado tras un peligroso ritual que implica quemar el cuerpo del Mind Flayer.​

Contexto: Millie Bobby Brown revela qué actor de ‘Stranger Things’ es el padrino de su hija
Estos son los poderes explicados de Will Byers de Stranger Things y la historia completa del personaje
Will es un personaje esencial en la serie. | Foto: Courtesy of Netflix

En las temporadas siguientes, Will continúa enfrentando las secuelas de su experiencia. Se siente aislado, desconectado de sus amigos y en lucha constante con su identidad personal y las consecuencias del trauma vivido.

Sin embargo, muestra una fortaleza silenciosa y mantiene una profunda lealtad hacia su grupo. En la cuarta temporada, ya mudado junto a su madre, hermano y Eleven, tiene visiones que anticipan los ataques de Vecna, el nuevo villano que amenaza a Hawkins.

Aquí se confirma que Will posee una sensibilidad especial para percibir el peligro en el Upside Down, aunque sus poderes no son idénticos a los de otros personajes como Eleven, sino más enfocados en la percepción extrasensorial y la conexión psíquica con esa dimensión oscura.​

Contexto: Reflexiones sobre ‘Stranger Things 5′: la nostalgia nos lleva pero la aventura y la química nos retienen

El actor Noah Schnapp, reconocido mundialmente por su papel de Will, inició su carrera con esta serie a los 10 años y ha crecido profesionalmente en paralelo con la narrativa.

Además de Stranger Things, Schnapp ha actuado en películas como Bridge of Spies, bajo la dirección de Steven Spielberg, y ha prestado su voz a personajes animados como Charlie Brown en The Peanuts Movie.

Contexto: Escándalo antes del estreno de ‘Stranger Things’ última temporada: Millie Bobby Brown denuncia por acoso a David Harbour
Estos son los poderes explicados de Will Byers de Stranger Things y la historia completa del personaje
Will Byers tiene relevancia en la última temporada. | Foto: Courtesy of Netflix

¡Alerta spoiler!

Para la quinta temporada, los poderes de Will se vuelven más evidentes y decisivos. Sus habilidades psíquicas para anticipar ataques, identificar amenazas y proteger a sus amigos se fortalecen. Su conexión con el Upside Down lo convierte en una pieza estratégica en la lucha contra Vecna, usando visiones y percepciones para guiar al grupo.

En el episodio 4 de la quinta temporada, Will logra manipular a los demogorgons a través de su mente, esto ocurre después de que se diera cuenta de que su conexión con Vecna se había agudizado. En esta temporada, Will no solo lo presiente, sino que puede ver a través de su mirada.

El segundo volumen, con tres episodios, se estrenará el 25 de diciembre, en plena temporada navideña. Finalmente, el capítulo definitivo que cerrará toda la serie llegará el 31 de diciembre, justo en vísperas de Año Nuevo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Policía ya tenía información previa del asalto a joyería que dejó un policía muerto en centro comercial de Bucaramanga

2. A juicio alias El Hermano, socio criminal de alias El Costeño, articulador del asesinato de Miguel Uribe Turbay

3. Sor Berenice Bedoya, la otra congresista que fue salpicada durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

4. Volcán Puracé: emiten alerta a la Aeronáutica Civil tras columna de gases y ceniza que superó los 700 metros

5. “Si el enviado de EE. UU. se emborracha con la gobernanza paramilitar, no va a hacer un buen trabajo para que lo recuerden”: Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Stranger ThingsNetflixFicciónterror

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.