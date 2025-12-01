El estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things sigue dando de qué hablar. No solo se estrenó, sino que provocó el colapso de la aplicación de streaming a pocas horas de su lanzamiento. Ahora también las redes se han llenado de teorías relacionadas con el desenlace de la trama juvenil.

Entre estas se encuentran todas las hipótesis relacionadas con el desarrollo del personaje de Will Byers, el cual alcanza una gran relevancia en la última entrega.

Estos son los poderes explicados de Will Byers de Stranger Things y la historia completa del personaje.

Interpretado por Noah Schnapp, un actor estadounidense de 21 años nacido en 2004, Will es uno de los personajes cuyo desarrollo ha sido clave para la trama y la mitología de la serie. Desde su misteriosa desaparición en la primera temporada hasta los eventos más recientes en la quinta, su historia está marcada por una profunda conexión con el Upside Down, un mundo paralelo lleno de peligros y criaturas sobrenaturales.

La historia de Will inicia con su desaparición en Hawkins, su pequeño pueblo, cuando es perseguido por una criatura del Upside Down y aparentemente desaparece en el aire. A partir de ese momento, la búsqueda desesperada de sus amigos y familiares da inicio a la serie.

Will es interpretado por Noah Schnapp.

Will logra comunicarse desde esa dimensión paralela mediante señales, como luces de Navidad, y es finalmente rescatado, aunque no vuelve completamente igual.

Durante la segunda temporada, se revela que está poseído por una criatura llamada Mind Flayer, que afecta su comportamiento y lo vincula más profundamente al Mundo del Revés. Will comienza a dibujar extraños mapas del mundo de los túneles y muestra conductas que inquietan a quienes lo rodean, como pedir que la casa se mantenga fría para evitar molestias. La posesión lo hace sufrir convulsiones y pérdida de memoria, y solo es liberado tras un peligroso ritual que implica quemar el cuerpo del Mind Flayer.​

Will es un personaje esencial en la serie.

En las temporadas siguientes, Will continúa enfrentando las secuelas de su experiencia. Se siente aislado, desconectado de sus amigos y en lucha constante con su identidad personal y las consecuencias del trauma vivido.

Sin embargo, muestra una fortaleza silenciosa y mantiene una profunda lealtad hacia su grupo. En la cuarta temporada, ya mudado junto a su madre, hermano y Eleven, tiene visiones que anticipan los ataques de Vecna, el nuevo villano que amenaza a Hawkins.

Aquí se confirma que Will posee una sensibilidad especial para percibir el peligro en el Upside Down, aunque sus poderes no son idénticos a los de otros personajes como Eleven, sino más enfocados en la percepción extrasensorial y la conexión psíquica con esa dimensión oscura.​

El actor Noah Schnapp, reconocido mundialmente por su papel de Will, inició su carrera con esta serie a los 10 años y ha crecido profesionalmente en paralelo con la narrativa.

Además de Stranger Things, Schnapp ha actuado en películas como Bridge of Spies, bajo la dirección de Steven Spielberg, y ha prestado su voz a personajes animados como Charlie Brown en The Peanuts Movie.

Will Byers tiene relevancia en la última temporada.

¡Alerta spoiler!

Para la quinta temporada, los poderes de Will se vuelven más evidentes y decisivos. Sus habilidades psíquicas para anticipar ataques, identificar amenazas y proteger a sus amigos se fortalecen. Su conexión con el Upside Down lo convierte en una pieza estratégica en la lucha contra Vecna, usando visiones y percepciones para guiar al grupo.

En el episodio 4 de la quinta temporada, Will logra manipular a los demogorgons a través de su mente, esto ocurre después de que se diera cuenta de que su conexión con Vecna se había agudizado. En esta temporada, Will no solo lo presiente, sino que puede ver a través de su mirada.