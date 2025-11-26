Colapsó Netflix inesperadamente, se reporta falla de la aplicación: “Yo necesitando ver Stranger Things 5″

Este miércoles 26 de noviembre se registró una caída inesperada de Netflix. Los usuarios comenzaron a reportar el problema rápidamente a través de X, donde la mayoría aseguró que la plataforma dejó de funcionar y no les permitía reproducir contenido. Muchos de los comentarios coincidieron en que estaban intentando ver el estreno de Stranger Things 5, programado para ese mismo día, pero no lograron acceder.

Una caída que coincidió con el estreno más esperado

La molestia no tardó en hacerse visible. Decenas de publicaciones coincidieron en que, al intentar reproducir cualquier serie o película, la aplicación simplemente no respondía. Varios usuarios aseguraron que estaban listos para ver la quinta temporada de Stranger Things, programada para llegar ese mismo día, pero la pantalla se quedaba cargando sin avanzar.

Se cayó Netflix y yo necesitando ver #StrangerThings5 pic.twitter.com/u8XZiOFpgl — Mady ◇MB🌙~ELSE ERA ◇fan account (@Aroha_Mady) November 27, 2025

Aunque la empresa no había emitido un comunicado inicial, la conversación en redes se convirtió en una especie de termómetro que reflejó la magnitud del problema. Comentarios como “justo hoy tenía planeado ver el estreno” se repitieron entre quienes intentaban acceder sin éxito.

Los reportes muestran el pico de la interrupción

Según los datos recogidos por el portal especializado Downdetector, la interrupción comenzó alrededor de las 7:43 p. m., alcanzando su punto más alto cerca de las 8:00 p. m..

La interrupción inició a las 7:43 p. m. y afectó el acceso, la aplicación y el sitio. | Foto: Downdetector

Las quejas se concentraron en tres fallas principales:

47% enfrentó problemas al intentar iniciar sesión.

enfrentó problemas al intentar iniciar sesión. 38% reportó bloqueos al abrir la app.

reportó bloqueos al abrir la app. 16% tuvieron problemas directamente desde el sitio web.

La caída de Netflix generó incertidumbre en un momento clave para la plataforma al coincidir con uno de los lanzamientos más esperados del año.

Ola de memes tras la caída de Netflix y el estreno de Stranger Things 5

La caída de Netflix no tardó en convertirse en tema de conversación en X, donde usuarios compartieron diferentes comentarios.

Netflix fixing the servers be like. pic.twitter.com/lX4x6XEgBR — Alpha Ape (@0xAlpha_Ape) November 27, 2025

Entre las publicaciones que aparecieron mensajes que bromeaban con el colapso durante el estreno de Stranger Things 5 y algunos que simplemente expresaban frustración con frases en mayúsculas.

Entre los ejemplos más compartidos estaban:

“Jaja, se cayó Netflix con el estreno de Stranger Things 5”.

Jaja se cayó #Netflix con el estreno de #StrangerThings5

La van a ver o Nel? pic.twitter.com/zFIhWUQXJO — Chris (@cj8907612110452) November 27, 2025

“SE ME CAYÓ NETFLIX POR LA TEMPORADA DE STRANGER THINGS”.

SE ME CAYO NETFLIX POR LA TEMPORADA DE STRANGER THINGS pic.twitter.com/wIGsnaMhbQ — Panchin (@ExOttista) November 27, 2025

“Se cayó Netflix porque estamos todos los virgos y las gordas queriendo ver Stranger Things AAAA”.