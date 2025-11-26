Suscribirse

Tecnología

Colapsó Netflix inesperadamente, se reporta falla de la aplicación: “Yo necesitando ver Stranger Things 5″

La caída de Netflix sorprendió a miles que intentaban usar la plataforma en la noche del miércoles.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 1:30 a. m.
Usuarios reportaron pantallas congeladas y tiempos de carga interminables.
Una falla repentina dejó a numerosos usuarios sin acceso a sus series y películas. | Foto: Getty Images / X - @netflix

Este miércoles 26 de noviembre se registró una caída inesperada de Netflix. Los usuarios comenzaron a reportar el problema rápidamente a través de X, donde la mayoría aseguró que la plataforma dejó de funcionar y no les permitía reproducir contenido. Muchos de los comentarios coincidieron en que estaban intentando ver el estreno de Stranger Things 5, programado para ese mismo día, pero no lograron acceder.

Una caída que coincidió con el estreno más esperado

La molestia no tardó en hacerse visible. Decenas de publicaciones coincidieron en que, al intentar reproducir cualquier serie o película, la aplicación simplemente no respondía. Varios usuarios aseguraron que estaban listos para ver la quinta temporada de Stranger Things, programada para llegar ese mismo día, pero la pantalla se quedaba cargando sin avanzar.

Aunque la empresa no había emitido un comunicado inicial, la conversación en redes se convirtió en una especie de termómetro que reflejó la magnitud del problema. Comentarios como “justo hoy tenía planeado ver el estreno” se repitieron entre quienes intentaban acceder sin éxito.

Contexto: ‘Stranger Things’ temporada 5: ¿Qué duración tienen los episodios?

Los reportes muestran el pico de la interrupción

Según los datos recogidos por el portal especializado Downdetector, la interrupción comenzó alrededor de las 7:43 p. m., alcanzando su punto más alto cerca de las 8:00 p. m..

Minutos antes de las ocho
La interrupción inició a las 7:43 p. m. y afectó el acceso, la aplicación y el sitio. | Foto: Downdetector

Las quejas se concentraron en tres fallas principales:

  • 47% enfrentó problemas al intentar iniciar sesión.
  • 38% reportó bloqueos al abrir la app.
  • 16% tuvieron problemas directamente desde el sitio web.

La caída de Netflix generó incertidumbre en un momento clave para la plataforma al coincidir con uno de los lanzamientos más esperados del año.

Contexto: Stranger Things: estos son los cuatro capítulos que debería ver antes de iniciar la nueva temporada

Ola de memes tras la caída de Netflix y el estreno de Stranger Things 5

La caída de Netflix no tardó en convertirse en tema de conversación en X, donde usuarios compartieron diferentes comentarios.

Entre las publicaciones que aparecieron mensajes que bromeaban con el colapso durante el estreno de Stranger Things 5 y algunos que simplemente expresaban frustración con frases en mayúsculas.

Entre los ejemplos más compartidos estaban:

  • “Jaja, se cayó Netflix con el estreno de Stranger Things 5”.
  • “SE ME CAYÓ NETFLIX POR LA TEMPORADA DE STRANGER THINGS”.
  • “Se cayó Netflix porque estamos todos los virgos y las gordas queriendo ver Stranger Things AAAA”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La tabla del grupo B de la Liga Betplay tras Bucaramanga vs. Fortaleza: presión para Santa Fe y el Tolima sonríe

2. Contrato de alumbrado público de Emcali, bajo la lupa de la Procuraduría

3. ¿Lo sintió? Temblor hoy en Colombia: este fue el epicentro y magnitud del sismo de este miércoles 26 de noviembre

4. Este es el lujoso regalo que Paola Jara y Jessi Uribe compraron para su hija, generó reacciones

5. La advertencia de Trump en las próximas elecciones de un país de América Latina: “¿Maduro se apoderará de otro país?”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NetflixStranger Thingsseriecaidaaplicación Viral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.