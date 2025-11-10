‘Stranger Things’ temporada 5: ¿Qué duración tienen los episodios?

Netflix, desde hace meses, anunció oficialmente que el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025 se estrenará la quinta temporada de Stranger Things, la exitosa serie que desde 2016 cautivó a millones de seguidores con su mezcla de terror, nostalgia y ciencia ficción.

Los fanáticos ya cuentan los días para volver a ver en pantalla a Once, Will Byers, Mike Wheeler y Jim Hopper, personajes que se convirtieron en íconos de la cultura pop y que regresan en lo que será el capítulo final de la historia creada por los hermanos Duffer.

El anuncio vino acompañado de un video publicado en el perfil oficial de Netflix, donde se mostraron imágenes del detrás de cámaras de la grabación, revelando la emoción del elenco por esta esperada temporada.

Entre las apariciones más destacadas está la de Millie Bobby Brown, quien da vida a Once. En el clip, la actriz expresó la mezcla de sentimientos que le produce cerrar esta etapa de su vida:

“Así que empecé (a grabar la serie) cuando tenía 10 años, y ahora cumplo 20. Se siente muy raro”, confesó la joven intérprete, dejando ver la profunda conexión que mantiene con el proyecto que marcó su carrera.

Stranger Things 5: esta es la duración de los capítulos

Esta serie tendrá un largo final, pues la producción y la plataforma decidió dividirla en tres partes que se dividen de la siguiente manera:

Estreno parte uno: miércoles 26 de noviembre de 2025.

miércoles 26 de noviembre de 2025. Estreno parte dos: jueves 25 de diciembre de 2025 .

jueves 25 de diciembre de 2025 . Estreno parte tres: miércoles 31 de diciembre de 2025.

David Harbour y Millie Bobby Brown, actores en 'Stranger Things'. | Foto: Courtesy of Netflix

En esta famosa plataforma de streaming normalmente los capítulos de una serie duran aproximadamente una hora, pero en esta oportunidad, ‘Stranger Things 5′ sobrepasa este tiempo pasando las dos horas.

Duración del primer episodio: dos horas y diez minutos.

Duración del segundo episodio: dos horas y 25 minutos.

Duración del tercer episodio: dos horas y cinco minutos.

Duración del cuarto episodio: dos horas y cinco minutos.

Los siguientes capítulos de esta serie tendrán duraciones de dos horas y 15 minutos, dos horas y media, dos horas y 40 minutos, más un cierre nunca antes visto que tendrá una duración de tres horas.

Los hermanos Duffer explicaron recientemente que hay dos capítulos (cuatro y ocho) que se definen como “mini películas”, ya que cuentan con estructura y duración de película.