Un gran escándalo opaca el estreno de la última de la aclamada serie “Stranger Things”. La actriz Millie Bobby Brown, conocida por su papel de Eleven, denunció a su colega y coestrella, David Harbour, por presunto acoso e intimidación laboral, generando un fuerte revuelo tanto en la industria como entre los seguidores de la serie.

La denuncia fue presentada por Brown antes del inicio de la grabación de la quinta y última temporada del fenómeno de Netflix, lo que llevó a una prolongada investigación interna en el equipo de producción.​​

Escándalo antes del estreno de ‘Stranger Things’ última temporada: Millie Bobby Brown denuncia por acoso a David Harbour | Foto: Courtesy of Netflix

Según reportó inicialmente The Mail on Sunday, la denuncia de Millie Bobby Brown fue presentada en forma de una extensa queja formal que abarca múltiples comportamientos del actor David Harbour que habrían generado incomodidad y tensión en el set.

La denuncia no especifica acosos de carácter sexual, sino que acusa de acoso psicológico, hostigamiento y actitudes intimidatorias por parte del actor contra la joven actriz, quien desde 2016 comparte escenas y vínculos estrechos con Harbour en la serie.

La queja también revela que Brown solicitó la presencia de su representante durante los rodajes con Harbour, ante lo que describen como comportamientos extremos y despectivos del actor.​

La denuncia llega en un momento crucial, dado que, la serie se prepara para estrenar su temporada final el 26 de noviembre de 2025.

La noticia ha sido un golpe duro para el producto y para los seguidores, quienes por años vieron en la relación entre los personajes de Eleven y Jim Hopper, interpretado por Harbour, un vínculo cercano y paternal. Ahora, esas conjeturas se enfrentan a una realidad mucho más compleja y problemática en el escenario real del set de grabación.​

STRANGER THINGS. (L to R) David Harbour as Jim Hopper and Millie Bobby Brown as Eleven in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022 | Foto: Courtesy of Netflix

Millie Bobby Brown, nacida en 2004 en Marbella, España, es una joven actriz que se convirtió en icono global con “Stranger Things”. Su talento y carisma la han llevado a convertirse en una figura influyente en el ámbito juvenil, además de activista social y embajadora de Unicef.

Por su parte, David Harbour, nacido en 1975 en Nueva York, consolidó su carrera gracias a su papel de Jim Hopper, un oficial de policía que se convirtió en figura paternal y protectora en el universo de la serie.

