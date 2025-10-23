Suscribirse

Cine

Llega a cines el final de la temporada 5 de ‘Stranger Things’: estos son los detalles y fechas de lanzamiento

Una de las series más vistas estará en pantalla grande.

Redacción Cultura
23 de octubre de 2025, 11:14 p. m.
Temporada de 'Stranger Things' llega a las salas de cine.
Temporada de 'Stranger Things' llega a las salas de cine | Foto: YouTube Netflix Latinoamérica

Stranger Things es una de las series que captó la atención de los usuarios en 2016 y, desde ese momento, cada vez que se estrena una temporada, se convierte en una de las más vistas.

Esta producción está ambientada en la década de los 80, en un pueblo ficticio de Hawkings, Indiana, ubicado en Estados Unidos, y se centra en un grupo de amigos que luchan contra criaturas y fuerzas peligrosas mientras ayudan a buscar a un niño desaparecido.

La búsqueda desencadena diferentes sucesos que involucran al gobierno, fuerzas sobrenaturales y la aparición de Once, una niña con habilidades especiales que sorprende a los jóvenes.

Contexto: Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, denuncia acoso mediático en su contra: “Esto es bullying”

Temporada 5 de ‘Stranger Things’ en cines

Netflix compartió el avance y la sinopsis oficial de esta edición, se especifica el año en el que ocurren las nuevas situaciones, los nuevos desafíos a los que los protagonistas se enfrentarán y cómo, aparentemente, terminaría.

“Otoño boreal de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más” dice la primera parte.

YouTube video player

“A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”, agregaron.

En esta ocasión, su quinta y última temporada se dividirá en tres: el primer volumen se presentará el 26 de noviembre; el segundo será para Navidad, el 25 de diciembre; y el último será para fin de año, es decir, el 31 de diciembre.

Según Infobae, un reporte del medio estadounidense Puck News afirmó que el último volumen será subido en simultáneo en Netflix y las salas de cine del país norteamericano. Cabe aclarar que los horarios de los lanzamientos varían dependiendo el territorio donde se encuentre.

Temporada 5 de 'Stranger Things'.
Temporada 5 de 'Stranger Things'. | Foto: YouTube Netflix Latinoamérica

También se mencionó que el último capítulo dura alrededor de dos horas y con este se dará cierre a una de las producciones más famosas que combina diferentes géneros como thriller, terror, suspenso, aventura, fantasía, entre otras.

Adicionalmente, la serie seguirá estando en la plataforma de streaming, en la que ya se encuentran las demás temporadas. Estas tienen entre 8 y 9 capítulos con una duración de casi una hora.

