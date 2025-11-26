Hermanos Duffer, creadores de ‘Stranger Things’, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie: “Esperamos que la gente se sorprenda”

La última temporada de la exitosa serie Stranger Things ya tiene fecha oficial de estreno: llegará a la plataforma de Netflix este miércles 26 de noviembre de 2025, marcando el cierre de un fenómeno televisivo que ha cautivado a audiencias alrededor del mundo desde su debut en 2016.

Esta temporada final no será lanzada de una sola vez, como en el pasado, sino que estará dividida en tres momentos para alargar la experiencia y mantener la expectativa.

El primer volumen, que constará de cuatro episodios, estará disponible desde el 26 de noviembre a las 8 de la noche.

El segundo volumen, con tres episodios, se estrenará el 25 de diciembre, en plena temporada navideña. Finalmente, el capítulo definitivo que cerrará toda la serie llegará el 31 de diciembre, justo en vísperas de Año Nuevo.

A propósito de su estreno, SEMANA conversó con sus creadores, los hermanos Matt y Ross Duffer, sobre lo que podrán esperar los fans con esta última entrega.

Hermanos Duffer, creadores de 'Stranger Things'. | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

SEMANA: ¿Qué los llevó a decidir que esta quinta temporada sería la última y cómo influyó esa decisión en el desarrollo de la historia?

Ross Duffer: Stranger Things es una historia sobre el paso de la niñez a la adultez y en el elenco ya no son niños, son adultos que han crecido. Así que realmente era momento de concluir su historia mientras ellos y sus personajes avanzan hacia la adultez.

Por eso, se sentía como el momento natural para terminarla. Por mucho que amemos contar la historia, simplemente el programa no sería el mismo si continuáramos después de esto.

'Stranger Things'. | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

SEMANA: Esta temporada tendrá algunos capítulos más largos, hablemos sobre la duración de los episodios...

Matt Duffer: Lo que nos ha gustado de Netflix y trabajar en streaming es que los episodios pueden ser tan largos o cortos como necesiten, lo cual ha sido genial. Tenemos episodios que van de 50 a 55 minutos hasta dos horas, siendo el más largo obviamente el episodio final del show. Pero eso nos da mucha libertad creativa para contar la historia que queremos contar.

Nosotros hemos trabajado en televisión antes, donde tienes que escribir pausas comerciales y todo eso, y hay algo que se siente muy antinatural. Es como escribir un libro y que tenga que tener exactamente 255 páginas. Se siente frustrante y arbitrario.

Hermanos Duffer, creadores de 'Stranger Things'. | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

Matt Duffer: Estamos emocionados porque el final se transmite por sí solo, lo que nos da la oportunidad de ponerlo en cines y permitir que los fans que quieran vayan a verlo con otros fans y tengan una experiencia comunitaria.

Además, se puso mucho esfuerzo y tiempo en el color, los efectos visuales, la cinematografía y el sonido, que es algo muy importante, sobre todo con sonido Atmos. Pero creo que lo más importante es que puede ser una experiencia que todos pueden ver juntos y que este viaje termine al mismo tiempo. Así que estamos muy emocionados por eso, para los seguidores que quieran salir en la víspera de Año Nuevo.

'Stranger Things'. | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

SEMANA: ¿Podrían contarnos un poco sobre los giros dramáticos que tendrá la temporada?

Ross Duffer: No sé cómo hablar de un giro dramático sin revelarlo. Hay varios giros en el primer volumen y en el segundo volumen, sé que esa no es una respuesta muy emocionante. ¿Cómo respondemos esto sin hacer spoiler?

'Stranger Things'. | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

'Stranger Things'. | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

Matt Duffer: Podemos decir que seguro que hay cosas que pasan que creo serán bastante inesperadas y sorprendentes a medida que avancemos. Sabemos que tenemos fans muy inteligentes.