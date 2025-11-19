¿'Stranger Things’ tendrá dos finales? La revelación de los hermanos Duffer sobre la última temporada en Netflix

En 2016 llegaba a Netflix la serie que se convertiría en uno de los grandes éxitos no solo de la plataforma, sino de la era del streaming: ‘Stranger Things’.

Ahora, casi una década después, la ficción creada por Matt y Ross Duffer presenta su quinta y última temporada, cuyo estreno estará dividido en tres partes, con los cuatro primeros episodios llegando a la plataforma el 26 de noviembre, los tres siguientes el 25 de diciembre y el último, el 31 de diciembre de 2026.

Precisamente, ese capítulo final será proyectado también en cines, siendo la primera vez en la historia de Netflix que una de sus series originales se estrene en la gran pantalla.

“Es algo con lo que hemos soñado durante mucho tiempo, así que estamos muy emocionados”, aseguró Ross Duffer a Europa Press.

En esta charla, los creadores defendieron a capa y espada el estreno en cines del último episodio, que tendrá una duración propia de un largometraje y con el que la compañía de la ene roja romperá su regla de oro.

“Y nunca tuvo sentido hasta que se nos ocurrió este patrón de lanzamiento para la temporada final y que el episodio final fuera independiente, porque queremos que la gente lo experimente realmente por primera vez junto con un montón de fans”, dijeron, señalando que en streaming no hay esa “experiencia colectiva”, oportunidad que querían dar a los espectadores.

¿'Stranger Things’ tendrá dos finales?

Fueron los mismos hermanos Duffer quienes hablaron al respecto en GamesRadar, y Ross afirmó que según ellos, esta importante producción tendrá dos finales.

“De cierta manera, tenemos dos finales: [episodio] cuatro y [episodio] ocho. Esos son los dos grandes capítulos. Creo que son de los que estamos más orgullosos”, afirmó.

De cuerdo con sus palabras, estos dos capítulos son los que tienen más potencia narrativa, y los que pueden conquistar más a los espectadores.

Actor de ‘Stranger Things’ habló acerca de los dos finales

“Creo que es increíble”, mencionó Gaten Matarazzo, uno de los protagonistas de la serie que ha formado parte de la misma desde su primera entrega, revelando que habían esperado que se llegara a ese estreno en cines desde que empezaron a rodar la temporada 5.

“Estamos muy contentos de que Matt y Ross se hayan esforzado tanto para que se hiciera realidad. Estamos deseando verlo. Tiene mucho sentido. La serie ha sido muy cinematográfica y ha ido construyendo un evento increíblemente grande con la última temporada. Así que creo que es muy apropiado”, señaló el actor que le da vida al risueño Dustin.