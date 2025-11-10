Millie Bobby Brown revela qué actor de ‘Stranger Things’ es el padrino de su hija

La quinta y última temporada de la aclamada serie “Stranger Things”está a punto de estrenarse generando gran expectativa entre sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

La producción, creada por los hermanos Duffer, promete poner punto final a una historia que ha marcado un antes y un después en el género de ciencia ficción y fantasía en televisión.

El final de la serie ha está rodeado de polémicas, recientemente se conoció la denuncia de acoso presentada por Millie Bobby Brown contra su compañero de elenco David Harbour uno de los temas que más revuelo ha causado. La actriz británica habría denunciado a su colega por presunto acoso e intimidación laboral, generando un fuerte revuelo tanto en la industria como entre los seguidores de la serie.

Escándalo antes del estreno de 'Stranger Things' última temporada: Millie Bobby Brown denuncia por acoso a David Harbour

En medio de este contexto complicado, Millie Bobby Brown ha compartido una noticia personal que conmueve a sus seguidores: la elección de Noah Schnapp,, quien interpreta a Will Byers en “Stranger Things”, como padrino de su hija adoptiva.

En medio de una entrevista para ‘Entertainment Tonight’ la actriz aseguró “Sadie es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino”. En el mismo programa el actor aseguró emocionado lo que significaba para él su rol dentro de la familia de Millie y afirmó “es sinceramente la mayor alegría, me resulta increíble verla crecer, pasar de ser una joven ingenua y divertida a casarse y ser madre. Me siento muy orgulloso de ella”, sostuvo el actor.

Millie Bobby Brown durante la premiere mundial de la quinta y última temporada de Stranger Things en Hollywood.

Millie y su esposo Jake Bon Jovi anunciaron la llegada de su primera hija en agosto de 2025 generando todo tipo de reacciones, especialmente luego de conocerse que la pareja había adoptado.

Desde entonces la reconocida actriz ha asegurado en entrevistas que su principal responsabilidad es preservar la infancia de la pequeña, evitando la presión y la fama hasta que ella misma pueda decidir si quiere compartir su historia.

Millie Bobby Brown durante la premiere mundial de la quinta y última temporada de Stranger Things en Hollywood.