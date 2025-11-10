Gente
Millie Bobby Brown revela qué actor de ‘Stranger Things’ es el padrino de su hija
La actriz hizo la revelación durante una entrevista en el programa Entertainment Tonight.
La quinta y última temporada de la aclamada serie “Stranger Things”está a punto de estrenarse generando gran expectativa entre sus millones de fanáticos alrededor del mundo.
La producción, creada por los hermanos Duffer, promete poner punto final a una historia que ha marcado un antes y un después en el género de ciencia ficción y fantasía en televisión.
El final de la serie ha está rodeado de polémicas, recientemente se conoció la denuncia de acoso presentada por Millie Bobby Brown contra su compañero de elenco David Harbour uno de los temas que más revuelo ha causado. La actriz británica habría denunciado a su colega por presunto acoso e intimidación laboral, generando un fuerte revuelo tanto en la industria como entre los seguidores de la serie.
En medio de este contexto complicado, Millie Bobby Brown ha compartido una noticia personal que conmueve a sus seguidores: la elección de Noah Schnapp,, quien interpreta a Will Byers en “Stranger Things”, como padrino de su hija adoptiva.
En medio de una entrevista para ‘Entertainment Tonight’ la actriz aseguró “Sadie es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino”. En el mismo programa el actor aseguró emocionado lo que significaba para él su rol dentro de la familia de Millie y afirmó “es sinceramente la mayor alegría, me resulta increíble verla crecer, pasar de ser una joven ingenua y divertida a casarse y ser madre. Me siento muy orgulloso de ella”, sostuvo el actor.
Millie y su esposo Jake Bon Jovi anunciaron la llegada de su primera hija en agosto de 2025 generando todo tipo de reacciones, especialmente luego de conocerse que la pareja había adoptado.
Desde entonces la reconocida actriz ha asegurado en entrevistas que su principal responsabilidad es preservar la infancia de la pequeña, evitando la presión y la fama hasta que ella misma pueda decidir si quiere compartir su historia.
El estreno final de Stranger Things se torna así un momento cargado de emociones y acontecimientos tanto dentro como fuera de la pantalla. La última entrega de la aclamada serie se estrenará dividida en tres partes. En Colombia, la primera parte llegará a Netflix el miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 10:00 p.m., seguida por la segunda parte el25 de diciembre, y finalmente el último y más largo capítulo, que durará dos horas y media, se transmitirá el 31 de diciembre.