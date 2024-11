Stranger Things 5: Netflix anuncia que “una última aventura comienza”

Con cada entrega, esta producción cargada de nostalgia ochentera revive el interés por íconos estadounidenses de esa década, como los waffles estilo casero y la New Coke. Con el estreno de los episodios más recientes, la serie volvió a poner de moda la canción ‘Running Up That Hill’, de Kate Bush, que inundó las listas de reproducción en Spotify y se posicionó entre las diez canciones más populares de la lista Billboard Hot 100 por primera vez en sus 38 años de historia. Además, Stranger Things ha recibido más de 230 nominaciones y 70 galardones, entre ellos, varios premios Emmy® y el premio SAG a mejor interpretación de reparto de una serie dramática.