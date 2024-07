Creadores de ‘Stranger Things’ preparan nueva serie de terror llena de más misterios

Y con el anuncio de una nueva temporada, también dieron a conocer que los hermanos Duffer, creadores de la afamada serie, se encuentran preparando una nueva producción, que estará inmersa en el género del terror psicológico y que llevará como título Something Very Bad Is Going to Happen .

Cabe resaltar que hasta el momento no se tiene fecha de lanzamiento de la serie, debido a que la producción de Something Very Bad is Going to Happen se encuentra en las primeras etapas.