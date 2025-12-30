Tecnología

Si recibe un paquete que pidió por internet, haga esto con la etiqueta de datos personales para evitar ser víctima de estafa

Hoy en día, gracias al avance de la tecnología, los piratas informáticos emplean técnicas cada vez más sofisticadas para estafar a usuarios de todo el mundo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
30 de diciembre de 2025, 11:54 a. m.
Los paquetes de envió pueden ser usados por los ciberdelincuentes para estafar.
Los paquetes de envió pueden ser usados por los ciberdelincuentes para estafar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Antes se creía que los delincuentes actuaban únicamente de forma física. Sin embargo, hoy la tecnología se ha convertido en su mejor aliada para cometer todo tipo de delitos a través de una pantalla. Basta con un dispositivo para vaciar cuentas bancarias o vulnerar la información personal de los usuarios.

Este es un problema en constante crecimiento que preocupa a millones de personas en todo el mundo, ya que se ha expandido rápidamente gracias a la eficacia de los métodos utilizados por los ciberdelincuentes. Aunque protegerse puede parecer complejo, no lo es tanto: el primer paso es mantener una actitud de cautela y desconfianza frente a la manera en que operan estos actores.

Dado que se trata de una amenaza vigente, expertos y autoridades de distintos países no dejan de alertar sobre las diversas modalidades que emplean los criminales digitales. Estas advertencias buscan crear barreras que dificulten sus acciones y reduzcan el riesgo para los usuarios.

Una amplia gama de amenazas se esconden detrás de internet.
Una amplia gama de amenazas se esconden detrás de internet. Foto: Getty Images

Según explicó el medio español eleconomista.es, las autoridades han detectado un nuevo modus operandi que estaría afectando a los consumidores.

Tecnología

OpenAI abre un puesto “crucial” para anticiparse a los riesgos de la inteligencia artificial

Tecnología

El lado oculto de las videollamadas: un estudio revela cómo una mala conexión puede afectar su imagen en reuniones virtuales

Tecnología

Instalando paneles solares, estos son los aparatos eléctricos que puede usar sin temor a que se dispare el consumo de energía

Tecnología

No caiga en la estafa de ‘Stranger Things, último capítulo del 31 de diciembre’: hacen público cómo están operando

Tecnología

Kim Jong Un sorprendió al mundo al alabar los nuevos lanzamisiles norcoreanos capaces de “aniquilar al enemigo”

Tecnología

Suscripciones a ChatGPT y más apps fueron los gastos hormiga más comunes en los colombianos en 2025

Tecnología

Las tres carreras universitarias que, según Bill Gates, al ejercer no serán reemplazadas por la inteligencia artificial

Tecnología

Presunto delincuente que llama desde las cárceles confesó cómo se hacen los robos a las cuentas de WhatsApp

Tecnología

Si su celular se queda sin señal en Navidad, podrían estar intentando una estafa: así puede detectarla

Tecnología

Si comparte estos números en WhatsApp, los hackers podrían tomar el control de su cuenta en segundos

A través de redes sociales se emitió una advertencia sobre un riesgo que suele pasar desapercibido: las etiquetas de los paquetes de envío. En ellas se incluye información personal como el nombre, la dirección e incluso el número de teléfono, datos que pueden quedar expuestos si las cajas se desechan sin precaución.

No caiga en la estafa de ‘Stranger Things, último capítulo del 31 de diciembre’: hacen público cómo están operando

En épocas en las que aumentan las compras por internet y la recepción de pedidos a domicilio, las autoridades insisten en la importancia de eliminar correctamente estas etiquetas antes de reciclar los empaques. Un gesto tan sencillo como romperlas o cubrir los datos con un rotulador permanente puede evitar que terceros accedan a información sensible y la utilicen con fines indebidos.

De no hacerlo, los delincuentes pueden recopilar datos a partir de etiquetas desechadas para hacerse pasar por la víctima, realizar compras fraudulentas o incluso obtener más información mediante técnicas de ingeniería social. Aunque los datos parezcan mínimos, en muchos casos son suficientes para iniciar una estafa.

Enviar paquetes falsos en una técnica que cada vez toma más fuerza.
Las etiquetas de los paquetes contienen información personal valiosa para los criminales. Foto: Getty Images

Romper, rayar o retirar completamente la etiqueta antes de desechar el empaque reduce de forma significativa estos riesgos. Lo más recomendable es destruir especialmente la parte donde aparecen los datos personales, ya sea cortándola en varios fragmentos o marcándola de modo que la información resulte ilegible.

En plena era digital, donde los criminales aprovechan cualquier descuido para cometer sus delitos, ser prevenido con pequeños detalles puede marcar una diferencia importante y ayudar a proteger no solo la información propia, sino también la de las personas cercanas.

Más de Tecnología

Open AI presentó su nueva herramienta de video Sora 2

OpenAI abre un puesto “crucial” para anticiparse a los riesgos de la inteligencia artificial

Los efectos negativos se extienden a ámbitos como la salud, el desarrollo profesional, la justicia y la vida social.

El lado oculto de las videollamadas: un estudio revela cómo una mala conexión puede afectar su imagen en reuniones virtuales

Los paneles solares son una alternativa efectiva para quienes buscan ahorrar energía.

Instalando paneles solares, estos son los aparatos eléctricos que puede usar sin temor a que se dispare el consumo de energía

Los paquetes de envió pueden ser usados por los ciberdelincuentes para estafar.

Si recibe un paquete que pidió por internet, haga esto con la etiqueta de datos personales para evitar ser víctima de estafa

Formularios falsos piden datos como nombre, teléfono y fecha de nacimiento para estafar a los usuarios.

No caiga en la estafa de ‘Stranger Things, último capítulo del 31 de diciembre’: hacen público cómo están operando

El líder norcoreano recorrió la planta acompañado por altos mandos del programa armamentístico.

Kim Jong Un sorprendió al mundo al alabar los nuevos lanzamisiles norcoreanos capaces de “aniquilar al enemigo”

Las aplicaciones se convirtieron en una fuente constante de gastos silenciosos para los colombianos.

Suscripciones a ChatGPT y más apps fueron los gastos hormiga más comunes en los colombianos en 2025

Para Bill Gates, existen áreas del conocimiento donde la tecnología aún no puede reemplazar al ser humano.

Las tres carreras universitarias que, según Bill Gates, al ejercer no serán reemplazadas por la inteligencia artificial

Mensajes falsos siguen siendo una de las principales trampas para robar datos desde celulares.

Informé destapó los métodos preferidos de los hackers para atacar celulares Android y iPhone

La transición hacia hogares sostenibles ya no es una visión lejana.

La nueva tecnología que podría reemplazar a los paneles solares y reducir drásticamente el consumo de energía

Noticias Destacadas