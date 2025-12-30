Si recibe un paquete que pidió por internet, haga esto con la etiqueta de datos personales para evitar ser víctima de estafa

Antes se creía que los delincuentes actuaban únicamente de forma física. Sin embargo, hoy la tecnología se ha convertido en su mejor aliada para cometer todo tipo de delitos a través de una pantalla. Basta con un dispositivo para vaciar cuentas bancarias o vulnerar la información personal de los usuarios.

Este es un problema en constante crecimiento que preocupa a millones de personas en todo el mundo, ya que se ha expandido rápidamente gracias a la eficacia de los métodos utilizados por los ciberdelincuentes. Aunque protegerse puede parecer complejo, no lo es tanto: el primer paso es mantener una actitud de cautela y desconfianza frente a la manera en que operan estos actores.

Dado que se trata de una amenaza vigente, expertos y autoridades de distintos países no dejan de alertar sobre las diversas modalidades que emplean los criminales digitales. Estas advertencias buscan crear barreras que dificulten sus acciones y reduzcan el riesgo para los usuarios.

Una amplia gama de amenazas se esconden detrás de internet. Foto: Getty Images

Según explicó el medio español eleconomista.es, las autoridades han detectado un nuevo modus operandi que estaría afectando a los consumidores.

A través de redes sociales se emitió una advertencia sobre un riesgo que suele pasar desapercibido: las etiquetas de los paquetes de envío. En ellas se incluye información personal como el nombre, la dirección e incluso el número de teléfono, datos que pueden quedar expuestos si las cajas se desechan sin precaución.

En épocas en las que aumentan las compras por internet y la recepción de pedidos a domicilio, las autoridades insisten en la importancia de eliminar correctamente estas etiquetas antes de reciclar los empaques. Un gesto tan sencillo como romperlas o cubrir los datos con un rotulador permanente puede evitar que terceros accedan a información sensible y la utilicen con fines indebidos.

De no hacerlo, los delincuentes pueden recopilar datos a partir de etiquetas desechadas para hacerse pasar por la víctima, realizar compras fraudulentas o incluso obtener más información mediante técnicas de ingeniería social. Aunque los datos parezcan mínimos, en muchos casos son suficientes para iniciar una estafa.

Las etiquetas de los paquetes contienen información personal valiosa para los criminales. Foto: Getty Images

Romper, rayar o retirar completamente la etiqueta antes de desechar el empaque reduce de forma significativa estos riesgos. Lo más recomendable es destruir especialmente la parte donde aparecen los datos personales, ya sea cortándola en varios fragmentos o marcándola de modo que la información resulte ilegible.

En plena era digital, donde los criminales aprovechan cualquier descuido para cometer sus delitos, ser prevenido con pequeños detalles puede marcar una diferencia importante y ayudar a proteger no solo la información propia, sino también la de las personas cercanas.