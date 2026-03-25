Fraude en cajeros automáticos: siempre que vaya a retirar, fíjese en estos pequeños detalles para evitar ser víctima de estafa

A pesar del avance de los pagos digitales, las tarjetas sin contacto y las billeteras electrónicas, los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta clave en la vida cotidiana. Sin embargo, al estar ubicados en espacios públicos, también se convierten en un blanco atractivo para delincuentes que buscan obtener información bancaria o dinero de manera fraudulenta.

Cajero automático: la peligrosa modalidad de estafa de la que debe tener cuidado al retirar su dinero

Por esta razón, adoptar medidas de precaución al momento de usarlos no es una opción, sino una necesidad. Aunque las entidades financieras implementan sistemas de seguridad cada vez más avanzados, los usuarios siguen siendo un eslabón fundamental en la prevención de estafas.

De acuerdo con santanderpost.com, uno de los fraudes más comunes es el conocido como skimming. Este método consiste en la instalación de dispositivos que copian la información de la banda magnética de las tarjetas. Estos aparatos suelen colocarse en la ranura donde se inserta la tarjeta y están diseñados para pasar desapercibidos, ya que imitan la apariencia del cajero. En muchos casos, este sistema se complementa con pequeñas cámaras ocultas o teclados falsos que registran el PIN del usuario.

Otra modalidad es la llamada “regla”. En este caso, los criminales introducen una lámina o pieza imantada en la ranura por donde se dispensan los billetes. Esto provoca que el dinero quede retenido dentro del cajero, haciendo creer al usuario que la operación falló. Ante esta situación, muchas personas optan por retirarse del lugar, momento que los estafadores aprovechan para recuperar el efectivo atrapado.

Los delincuentes van tras el dinero de las personas que retiran en estas máquinas. Foto: Getty Images

A estas prácticas se suman métodos más sofisticados, como el uso de malware en dispositivos móviles. A través de aplicaciones maliciosas o enlaces fraudulentos, los hackers pueden acceder a información confidencial, como credenciales bancarias o códigos de verificación, lo que les permite realizar operaciones sin autorización del titular de la cuenta.

Frente a este panorama, es fundamental conocer y aplicar una serie de recomendaciones básicas que pueden marcar la diferencia entre una operación segura y una posible estafa.

El primer paso es observar cuidadosamente el cajero antes de utilizarlo. Si se detecta algún elemento extraño en la ranura de la tarjeta, el teclado, la pantalla o cualquier otra parte del dispositivo, lo más prudente es no usarlo y reportar la situación a la entidad bancaria.

Una vez haya verificado, es importante proteger la información sensible durante la operación. Cubrir el teclado con la mano al momento de ingresar el PIN es una práctica sencilla, pero muy efectiva para evitar que cámaras ocultas o personas cercanas capturen la clave.

Los botones presentes en los cajeros automáticos deben usarse de forma correcta. Foto: Getty Images

Un aspecto que suele pasarse por alto es el manejo de los comprobantes. Muchas personas imprimen los recibos de manera automática y luego los desechan sin precaución. Estos documentos pueden contener datos sensibles, como el saldo disponible o los últimos movimientos realizados. Por ello, si no son necesarios, lo mejor es evitar imprimirlos. En caso de hacerlo, se recomienda destruirlos antes de botarlos a la basura.

Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

Finalmente, hay una regla básica que nunca debe olvidarse: los datos personales y bancarios son confidenciales. Usuarios, contraseñas, números de tarjeta y códigos de verificación no deben compartirse con nadie bajo ninguna circunstancia.