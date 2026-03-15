Cajero automático: la peligrosa modalidad de estafa de la que debe tener cuidado al retirar su dinero

Las estafas con tarjetas de crédito y débito están entre las más frecuentes. Por medio de diferentes estrategias, los delincuentes consiguen obtener la información de las tarjetas para retirar dinero, realizar transferencias o efectuar compras sin autorización.

Una de estas modalidades es conocida como el 'cambiazo’. Este método consiste en engañar a la víctima para que, sin darse cuenta, entregue su tarjeta al estafador, quien rápidamente la sustituye por una tarjeta falsa o diferente.

De acuerdo con Scotiabank Colpatria, esta estafa puede suceder en cualquier lugar: en una tienda, restaurante, estación de servicio o incluso en un cajero automático.

En los cajeros, los delincuentes buscan aprovecharse del usuario desprevenido, distraído o confiado.

“Todo el modus operandi está basado en el poder del engaño, distracción y farsa. El delincuente ofrece ayuda al cliente y lo confunde, logrando cambiar rápidamente su tarjeta por otra falsa. Así, cuando intenta continuar con su operación, alguien en complicidad observa su clave secreta. Luego, con su tarjeta y sus datos, retiran el dinero”, asegura al respecto Datacrédito.

Digitar así la clave de su tarjeta en el cajero automático podría terminar en fraude: el gesto que lo cambia todo

Las estafas con tarjetas están entre las más comunes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ello, esta entidad recomienda:

Cubrir muy bien el teclado al momento de digitar su clave en cajeros automáticos o establecimientos de comercio.

Nunca aceptar ayuda o sugerencias de extraños cuando esté retirando efectivo en un cajero automático.

Cambie su clave periódicamente y evite usar contraseñas como fechas de nacimiento y aniversarios.

Más recomendaciones

Otras recomendaciones entregadas por esta entidad para evitar ser víctima de estafas con cajeros son las siguientes:

Evite usar cajeros automáticos que se encuentren en lugares poco iluminados o aislados, sobre todo en la noche.

Evite utilizar cajeros automáticos si alrededor o dentro de la cabina percibe la presencia de individuos sospechosos.

Revise el aspecto del cajero automático para detectar alteraciones.

Desconfíe de cajeros automáticos en los que aparezcan letreros o comunicados, ya que las instituciones nunca solicitan información confidencial a través de estos.

No descuide su bolso o maleta cuando visite lugares muy concurridos.

No se distraiga con personas que solicitan su ayuda mientras realiza su compras. Este es el anzuelo perfecto para despojarlo de su tarjeta.

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Otra modalidad

Otra modalidad muy común en cajeros automáticos se denomina el ‘cajero gemelo’. De acuerdo con Datacrédito, esta se presenta en cajeros que están ubicados uno al lado del otro.

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Según señala esta entidad, la víctima es abordada por personas desconocidas, quienes por medio de engaños consiguen que deje su transacción abierta en el cajero que estaba utilizando y pase al cajero que se encuentra al lado.

Posteriormente, “el delincuente observa la clave del cliente cuando la está digitando y realiza una transacción simultánea en el cajero automático donde se encontraba inicialmente”.