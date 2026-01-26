Digitar así la clave de su tarjeta en el cajero automático podría terminar en fraude: el gesto que lo cambia todo

Uno de los miedos más latentes entre las personas es ser víctima de fraudes cometidos por delincuentes cada vez más astutos, que están constantemente atentos a cualquier oportunidad para obtener datos sensibles y sacar provecho de ellos. Aunque pueda parecer inevitable caer en este tipo de engaños, lo cierto es que la mejor forma de protegerse es ir siempre un paso adelante de estos criminales.

Entre las recomendaciones principales está ser muy cuidadoso al momento de digitar la clave cuando se va a utilizar un cajero automático. Estas máquinas suelen estar ubicadas en lugares públicos, lo que las convierte en escenarios ideales para que los delincuentes intenten actuar.

Al realizar un retiro, ya sea cerca de su casa, en un centro comercial o en cualquier otro punto, es fundamental cubrir el teclado con la mano al ingresar la clave, de modo que nadie pueda observar lo que se está digitando.

Los delincuentes intentan utilizar las tarjetas de inmediato en un cajero automático. Foto: Getty Images

Expertos en seguridad, como los citados por el portal ayuda.scotiabank.com.mx y Computer Hoy, señalan que es importante no aceptar ayuda de personas desconocidas, ya que esta es una de las formas más comunes de caer en estafas.

Del mismo modo, recomiendan estar atentos ante cualquier anomalía durante la transacción, como inconsistencias en el proceso, elementos físicos que no coincidan con los de un cajero automático convencional o cualquier detalle que resulte sospechoso.

Seguir estas recomendaciones es clave para prevenir el llamado shoulder surfing o espionaje visual. Esta técnica consiste en observar directamente a una persona mientras introduce información confidencial, como contraseñas, números PIN, patrones de desbloqueo o datos bancarios.

Este tipo de observación puede realizarse de manera discreta, mirando por encima del hombro o incluso desde cierta distancia, aprovechando reflejos, cámaras o posiciones estratégicas en espacios públicos. Generalmente, ocurre en lugares concurridos como cafeterías, transporte público, aeropuertos, bancos o centros comerciales.

A diferencia de los ciberataques tradicionales, el shoulder surfing no requiere conocimientos técnicos avanzados ni el uso de software especializado, lo que lo convierte en una amenaza especialmente peligrosa y difícil de detectar.

Los botones presentes en los cajeros automáticos deben usarse de forma correcta. Foto: Getty Images

Así, un gesto tan simple como cubrir el teclado con la mano puede evitar que terceros observen los números, letras o patrones que se están ingresando, ya sea de manera directa o a través de reflejos en superficies cercanas. Del mismo modo, es fundamental asegurarse de que, al finalizar, no quede ninguna transacción pendiente.

Asimismo, se recomienda evitar la introducción de claves en entornos muy concurridos como el transporte público, cafeterías o filas de cajeros automáticos. Si no es estrictamente necesario, lo más aconsejable es esperar a encontrarse en un lugar privado y seguro. En el caso de los cajeros, también es importante verificar que no haya personas demasiado cerca y mantener una distancia prudente.

Por último, es aconsejable cambiar las claves de manera periódica y no reutilizar la misma contraseña en diferentes servicios. De esta forma, si alguna llega a verse comprometida, el impacto será menor y más fácil de controlar.