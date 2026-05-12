Nunca entregue su tarjeta: así funciona la estafa del “cambiazo” que estaría desocupando sus cuentas bancarias

¿Sabía que existe una modalidad de estafa que podría dejar en ceros sus cuentas bancarias? Se trata del “cambiazo”, un fraude financiero que ya no ocurre únicamente en cajeros automáticos, sino que también se estaría extendiendo a llamadas telefónicas y visitas a domicilio. El objetivo de los delincuentes es obtener datos personales y bancarios para cometer distintos tipos de delitos y vaciar las cuentas de sus víctimas.

Sale a la luz nueva modalidad de estafa que desocupa cuentas bancarias en minutos con pantallas falsas de reconocidas aplicaciones

De acuerdo con un análisis del Banco Caja Social, los delincuentes están recurriendo cada vez más a técnicas de ingeniería social para engañar a las personas. A través de la manipulación y la confianza, logran quedarse con tarjetas, claves y otros datos sensibles sin necesidad de utilizar métodos tecnológicos complejos.

La modalidad conocida como “cambiazo” suele presentarse en cajeros automáticos. En estos casos, los estafadores identifican a usuarios distraídos o con dificultades durante una transacción y se acercan con la excusa de ayudarlos. Mientras uno de los delincuentes observa la clave, otro aprovecha el descuido para intercambiar la tarjeta original por una falsa sin que la víctima lo note.

Los delincuentes emplean diversas técnicas para robar los cajeros automáticos. Foto: Getty Images

Sin embargo, la entidad advirtió que este fraude ya se extendió a llamadas telefónicas y visitas domiciliarias. Ahora, los criminales se hacen pasar por supuestos asesores bancarios y ofrecen beneficios, cambios o reposiciones de tarjetas para generar confianza y concretar encuentros en las viviendas de las víctimas.

El engaño se concreta cuando los delincuentes convencen a la víctima de entregar su tarjeta bancaria, bajo alguna excusa que, aunque suena convincente, no lo es. Frente a esta situación, precisó que ninguna entidad financiera envía funcionarios a recoger tarjetas físicas ni solicita entregarlas como parte de procesos de reposición.

Los ladrones se las ingenian para alterar los cajeros automáticos. Foto: Getty Images

Además, la entidad también reiteró que los bancos nunca piden claves personales, códigos de seguridad o información confidencial mediante llamadas telefónicas. Por ello, recomendó desconfiar de cualquier comunicación sospechosa, finalizarla de inmediato y verificar directamente con los canales oficiales antes de compartir datos sensibles.

Entre las medidas de prevención, el banco aconsejó no recibir ayuda de desconocidos en cajeros automáticos y cubrir el teclado al ingresar las claves. Asimismo, sugirió activar las alertas de movimientos bancarios y revisar frecuentemente los extractos para identificar operaciones inusuales a tiempo.