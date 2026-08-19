El insólito hallazgo que impactó a un grupo de científicos mientras buscaban un barco que desapareció en 1915

Las expediciones científicas han avanzado de manera significativa gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, que permiten explorar lugares de difícil acceso y obtener información que antes parecía imposible. Sin embargo, algunas investigaciones terminan revelando hallazgos inesperados, como ocurrió durante una misión en la Antártida que buscaba localizar un histórico barco hundido.

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El objetivo inicial era encontrar el Endurance, el navío de Sir Ernest Shackleton que se hundió en el mar de Weddell en 1915. Sin embargo, durante la exploración, los investigadores se llevaron una sorpresa al revisar 27 horas de grabaciones del fondo obtenidas mediante un vehículo submarino.

Las imágenes permitieron identificar 1.036 nidos activos de peces, distribuidos en 277 colonias. Según la investigación, pertenecían a ejemplares de pez de aleta amarilla (Lindbergichthys nudifrons), una especie antártica cuyos sitios de reproducción fueron localizados en una de las regiones más remotas e inaccesibles del continente.

Los nidos se encontraban entre 290 y 411 metros de profundidad y tenían un diámetro aproximado de 12,3 centímetros. Algunos estaban abandonados, mientras que otros contenían larvas. Los científicos también observaron que varias estructuras se encontraban muy cerca unas de otras, formando agrupaciones compactas.

Se contabilizaron 1.036 nidos activos distribuidos en 277 colonias. Foto: Tomado de Frontiersin-Weddell Sea Expedition 2019.

Este comportamiento podría estar relacionado con una estrategia de protección frente a los depredadores. Los investigadores creen que la concentración de nidos permite a los peces aumentar sus posibilidades de supervivencia, mientras los machos permanecen cerca para custodiar los huevos y defender las estructuras.

En total, los científicos identificaron seis formas diferentes de organización de los nidos. La más común fue la agrupación compacta, que representó más del 42 % de los casos registrados.

El descubrimiento evidencia la existencia de hábitats de reproducción organizados y de gran importancia ecológica en una zona poco explorada del planeta. Por esta razón, los expertos consideran que estos espacios reúnen características para ser reconocidos como Ecosistemas Marinos Vulnerables y respaldan la propuesta de crear un Área Marina Protegida en el mar de Weddell.

La importancia de esta región va más allá de sus especies. El área también desempeña un papel relevante en la biodiversidad, las corrientes oceánicas, el clima y la circulación global de las aguas, por lo que su conservación resulta clave para el equilibrio del ecosistema antártico.

Los nidos estaban ubicados entre 290 y 411 metros de profundidad. Foto: Tomado de Frontiersin-Weddell Sea Expedition 2019.

Tres años más tarde, en 2022, la expedición Endurance22, organizada por The Falklands Maritime Heritage Trust, logró localizar y estudiar los restos del histórico barco de Shackleton.

Durante 35 días, el equipo internacional enfrentó grandes bloques de hielo, temperaturas extremas y condiciones climáticas adversas. Para avanzar en la búsqueda recurrió a robots submarinos, helicópteros y otros equipos especializados.

Finalmente, la expedición logró localizar y documentar los restos del barco, más de un siglo después de su hundimiento.