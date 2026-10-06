Palabras de Juan Rengifo que conmueven a Colombia tras su debut: recordó dónde estaba hace un año

La Selección Colombia, pese a comenzar con algunas dudas, venció 2-0 a Perú en el Nu Stadium de Miami, en el último partido de ambos equipos en la ronda de amistosos tras el Mundial 2026. La expectativa por la Tricolor rondaba la renovación a la que apuesta Néstor Lorenzo y el debut de Juan Manuel Rengifo.

El primer gol llegó en el segundo tiempo con un espectacular zurdazo desde fuera del área del lateral Samuel Velásquez, el primer tanto del joven de 23 años con la Tricolor. Para coronar un notable dominio de Colombia en la parte complementaria, el debutante absoluto Daniel Arcila marcó el segundo y definitivo en el 90+1 tras un potente remate.

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Tras un primer tiempo lleno de especulación en ambos bandos, la Tricolor reaccionó y en el segundo mostró mucha más iniciativa en ataque, además del esperado debut del enganche Juan Manuel Rengifo, quien ingresó a la cancha en reemplazo de Yaser Asprilla.

El volante ofensivo de 21 años de edad, canterano estrella de Atlético Nacional, ingresó para los últimos 45 minutos y se adueñó del juego en asocio con Gustavo Puerta y Jhon Solís, parte de la nueva sangre de la selección. El tándem le sirvió a Rengifo para tener más libertad por el interior y, básicamente, cada posesión era una avanzada hacia el ataque que rompía el mediocampo peruano.

Juan Rengifo pelea un balón con Adrián Ugarriza Foto: Getty Images

Los peruanos, comandados por el brasileño Mano Menezes, llevaron poco riesgo a la portería de Kevin Mier y más bien se dedicaron a frenar un poco a Rengifo, quien tuvo momentos claves por el interior y en la apertura de la cancha para los extremos. Tras el pitazo final, el mismo Juan Manuel recordó dónde estaba hace un año.

Rengifo conmueve a Colombia

El volante recordó que, exactamente, el 6 de octubre de 2025, estaba debutando en Atlético Nacional y así jugaba su primer partido con la camiseta verde, sin contar que iba a comenzar un fenómeno en el fútbol colombiano que iba a poner a muchos a pedirlo para la Selección Colombia.

“Justamente hoy recordaba que hace un año fue mi primer partido con Nacional como titular. Y un año después debutar con la Selección Colombia es un sueño”, dijo Juan Rengifo para Gol Caracol, donde también agradeció por el apoyo a su familia, entorno y gente de Atlético Nacional.

Juan Manuel Rengifo recordó en dónde estaba hace un año. ⚽️ El talento del volante se vio en el segundo tiempo del encuentro ante Perú y de inmediato el fútbol de la Selección Colombia cambió positivamente. #SelecciónColombia #JuanManuelRengifo #Ditu https://t.co/9l3NRQewoj — ditu (@Ditu_Tv) October 7, 2026

Con la victoria ante Perú en el debut de Rengifo, Colombia se repone de dos amistosos con poco brillo en los que igualó 1-1 contra México y perdió 0-1 contra Paraguay.

El cierre de la fecha Fifa deja mejores sensaciones para Colombia, que busca el relevo generacional y tiene en Juan Rengifo la joya a mostrar y el candidato a consolidarse en Europa en próximas temporadas.

Próximo partido de Colombia

Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026

Colombia vs. Chile

Lugar: estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali

Hora: por confirmar