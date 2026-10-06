Reingreso a ‘MasterChef Celebrity’: el plato que salvó a participante y la polémica estrategia que indignó a los televidentes

La tensión volvió a apoderarse de la cocina de MasterChef Celebrity tras el anuncio de una nueva etapa de repechaje.

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La presentadora Claudia Bahamón informó a los participantes y exparticipantes que el formato otorgará dos cupos de reingreso a la competencia:

el primero se definió de forma inmediata mediante un sistema de votación a ciegas por parte de los concursantes, y el segundo a través de un nuevo reto de cocina cuyos detalles se revelarán en la siguiente entrega.

La jornada reunió a varios de los concursantes eliminados con el propósito de disputar dos cupos disponibles.

Entre las celebridades que aceptaron el desafío de regresar al programa estuvieron Sebastián Vega, Milena López, Virginia, Diana Mina, Luisa, Tavo Bernate e Iván Marín.

Por su parte, la creadora de contenido conocida como ‘Martica’, la más reciente eliminada del concurso, prefirió declinar la oportunidad de competir en el repechaje.

Estos son los famosos que tienen delantal negro en 'MasterChef Celebrity'. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity'.

La votación estableció que los participantes activos probaran a ciegas los platos preparados por sus excompañeros, sin conocer la autoría de cada preparación.

Durante el tiempo en que los eliminados cocinaban, quienes permanecen en competencia se reunieron en una habitación privada para deliberar sobre la metodología de su voto, situación que detonó un amplio debate interno sobre la ética en el juego.

La actriz Verónica Orozco sugirió públicamente la idea de otorgar la votación a la preparación de menor nivel gastronómico, con el objetivo estratégico de no reincorporar a un rival fuerte que representara una amenaza directa en el desarrollo del concurso.

La propuesta contó con el respaldo explícito de Tuto Patiño, quien argumentó que los concursantes que buscan el reingreso llegan descansados a diferencia del desgaste acumulado por el grupo principal.

En esa misma línea, Emmanuel Restrepo coincidió en que se trata de la dinámica propia de los formatos de competencia, comparando las maniobras tácticas con juegos de mesa tradicionales como el parqués.

Sin embargo, la postura no fue unánime entre las celebridades. Actores como Luciano D’Alessandro manifestaron sus reservas frente a la propuesta colectiva, sugiriendo que cada integrante ejerciera su voto libremente según sus propios criterios.

Por su parte, figuras como Sebastián Villalobos y Farah optaron por rechazar la táctica, señalando abiertamente su preferencia por evaluar la calidad técnica y votar por la mejor preparación de la noche para competir contra los rivales más sólidos.

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La participante Virginia logró consolidarse como la ganadora de la jornada gracias a los elogios recibidos por su preparación, en la que se destacó de forma particular un puré de yuca bien ejecutado según la valoración del jurado y los votantes.

Paralelamente, la jornada culinaria dejó ver avances significativos entre los concursantes que buscan la segunda oportunidad. Iván Marín fue señalado como la sorpresa de la noche al mostrar una evolución notoria en sus técnicas culinarias e interpretación de sabores respecto a sus presentaciones previas en el programa.