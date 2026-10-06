‘Messi y los gigantes’: Disney+ revela el primer avance de la serie producida por su padre antes de su muerte

Tras la inminente salida del astro argentino, quien está a punto de darle fin a una de las carreras deportivas más prósperas del mundo, Disney anuncia su primer proyecto en colaboración con Messi.

El equipo de producción de la serie animada ‘Messi y los Gigantes’, inspirada en la figura y trayectoria del futbolista argentino, presentó este viernes el primer avance oficial y reveló detalles sobre su narrativa, el reparto de voces y la banda sonora en el marco de la Comic-Con de Málaga, España.

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El proyecto, producido para la plataforma Disney+ en colaboración con Sony, está previsto para estrenarse en verano de 2027.

Durante el panel que tuvo lugar en el encuentro de cultura pop en Andalucía, los productores ejecutivos Lacey Stanton y Bryan Korn, el director Dan Creteur y Sergi Reitg, vicepresidente de Sony Music Vision Latin Iberia, explicaron las bases del proyecto.

Según las declaraciones dichas en el evento, la trama transporta al personaje de Leo, de 12 años, al mundo mágico de Iko, un universo fantástico donde el protagonista deberá enfrentarse a diez gigantes.

El actor bonaerense Milo Burgess fue el encargado de prestar su voz para interpretar a la versión animada del deportista.

En una intervención grabada en video y emitida durante el panel, Burgess describió la experiencia como un trabajo exigente orientado a capturar la esencia del atleta:

“Teníamos que acertar con el papel. Nuestro Leo tenía que ser especial como Lionel Messi”, afirmó el intérprete.

La historia incorpora elementos distintivos de la ciencia ficción infantil, entre los que se incluyen una pelota robot y personajes secundarios singulares como un reptil músico.

El proyecto televisivo cuenta con la participación directa del entorno del jugador.

Un detalle emotivo es la participación de su papá, Jorge Messi, quien falleció el 8 de agosto de 2026 a los 68 años, como productor ejecutivo, reconocimiento que se puede ver de manera póstuma en los créditos de la producción.

De acuerdo con Sergi Reitg, la idea comenzó a gestarse hace cinco años, cuando el futbolista militaba en el F.C. Barcelona.

A pesar de los traslados posteriores del jugador al Paris Saint-Germain y su posterior llegada al Inter Miami, la iniciativa mantuvo la autorización para el desarrollo de los derechos y contó con la supervisión de su equipo de trabajo en las distintas fases del proceso.

En el ámbito musical, la producción dispuso de una estructura internacional a cargo de Sony.

Los trabajos de grabación se extendieron por estudios en Miami, Ciudad de México, Brasil, Buenos Aires y Madrid, resultando en trece composiciones originales diseñadas exclusivamente para la animación.

El tema principal de la serie, titulado ‘Vamos, vamos, manos’, es interpretado por el cantante argentino de música urbana y cuarteto Luck Ra.

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La producción musical general estuvo encabezada por Andy Clay, conocido por sus trabajos con figuras de la música latina como Bad Bunny, Karol G y Marc Anthony.

El lanzamiento proyectado para 2027 consolida una tendencia creciente de deportistas de élite que expanden su marca personal hacia contenidos educativos y de entretenimiento orientados a audiencias infantiles.