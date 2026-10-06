“No me quiero ir”: El mensaje de Messi en su despedida de la Selección Argentina tras el emotivo show de Soledad

Lionel Messi le puso fin a su etapa con la camiseta de la Selección Argentina en una jornada cargada de emotividad celebrada en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

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En el marco de un encuentro amistoso frente al seleccionado de Benín, el capitán de la Albiceleste jugó sus últimos 90 minutos vistiendo los colores de la selección Argentina, marcó un gol de penal, dio dos asistencias en la victoria 3-0 y fue homenajeado por la afición, sus compañeros de equipo y destacados artistas locales como Soledad Pastorutti.

Tras el pitazo final, la cancha del Monumental dio paso a los actos de homenaje organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Uno de los momentos cumbres de la velada ocurrió cuando la cantante argentina Soledad Pastorutti saltó al campo para interpretar en vivo el tema “Brindis”, una pieza musical históricamente vinculada al equipo de la Selección Argentina y al propio Messi.

Argentina's forward #10 Lionel Messi (L) hugs Argentine singer Soledad Pastorutti, aka La Sole, in a tribute after the international friendly football match between Argentina and Benin at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on October 6, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) Foto: AFP

Durante la interpretación, la artista se acercó al capitán argentino, se abrazó con él y le dedicó las estrofas finales junto al coro al unísono de las tribunas.

La emoción del momento derivó en lágrimas tanto en el capitán como en varios integrantes del equipo, destacándose el impacto emocional en compañeros como Enzo Fernández.

Acompañado en el terreno de juego por su esposa e hijos, Lionel Messi tomó el micrófono para dirigirse al público y a sus compañeros de equipo. El futbolista reconoció la dificultad del momento al manifestar:

“Es muy difícil para mí”, al tiempo que expresó su gratitud hacia el grupo de jugadores por ayudarle a “cumplir un sueño de chiquito”.

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En su intervención, el astro rosarino dejó reflexiones sobre su vínculo con la representación nacional y lanzó un mensaje de apoyo continuo hacia el proceso del equipo:

“Voy a extrañar defender los colores de mi selección (...). Hay gente que quiere ver mal a la selección, no hay que darles gusto”, señaló el capitán, quien instó a los seguidores a mantener el respaldo al equipo en los momentos de adversidad antes de concluir con una frase que resonó en el estadio: “No me quiero ir”.

El homenaje concluyó con una exhibición de fuegos artificiales y una vuelta olímpica en la que el público coreó el nombre del jugador, marcando el cierre de una trayectoria de más de dos décadas en las selecciones nacionales de Argentina.