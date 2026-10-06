Director de la Nasa sorprende al hablar de los ovnis: no descarta tecnología extraterrestre ni vida fuera de la Tierra

El interés por los objetos voladores no identificados (Ovni) vuelve a generar interés tras las iniciativas del gobierno de Donald Trump para desclasificar documentos relacionados con estos fenómenos. En paralelo, el término Ovni ha sido reemplazado en distintos contextos por Fenómenos Anómalos No Identificados (Fani), una denominación que busca abarcar aquellos casos que no han podido ser explicados.

El peligro oculto en las aplicaciones del celular: ocho de cada diez usuarios lo ignoran

En medio del interés, el director de la Nasa, Jared Isaacman, se refirió al tema durante una entrevista con el medio estadounidense The Hill. Al ser consultado sobre los informes de videos que muestran objetos con comportamientos atípicos, el funcionario evitó confirmar un origen extraterrestre y destacó la necesidad de analizar cada caso con cautela.

Isaacman aseguró que la Nasa debe mantener una postura abierta frente a estos fenómenos y continuar investigándolos para determinar su naturaleza. Según explicó, una de las preguntas que la agencia busca responder es si la humanidad está sola en el universo y, si alguno de estos fenómenos llegara a tener un origen extraterrestre, consideró que la Nasa debería participar directamente en su estudio.

El funcionario evitó confirmar un origen extraterrestre y destacó la necesidad de analizar cada caso. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

“Mi postura al abordar cada uno de estos casos es: primero, mantener la mente abierta. Quiero decir, en cierto modo es nuestro trabajo salir e intentar responder a la pregunta: ‘¿Estamos solos?’. Y dije: ‘Miren, si son extraterrestres, creo que la Nasa debería tener un asiento en la mesa, sin duda”, señaló el jefe de la agencia espacial.

Además, el funcionario comparó el actual interés por los fenómenos anómalos con el impacto que tuvo para Estados Unidos el lanzamiento del satélite Sputnik por parte de la Unión Soviética en 1957. En ese contexto, marcado por las tensiones de la Guerra Fría, el país aceleró sus esfuerzos científicos y tecnológicos para reducir la ventaja que había adquirido su rival. Isaacman utilizó este episodio histórico como referencia para destacar la importancia de responder con investigación e innovación ante nuevos desafíos.

Se plantea la posibilidad de un eventual contacto con inteligencia extraterrestre. Foto: Getty Images

“Si estamos ante un ‘momento Sputnik’, lo hicimos muy bien la última vez que ocurrió. La cuestión es: ¿se trata potencialmente de tecnología del bando ‘rojo’? ¿Es un adversario probando sistemas de propulsión de próxima generación? Sin duda, entra dentro de lo posible”, añadió el director en diálogo con el medio estadounidense.

Ante la insistencia de Burman por conocer su opinión personal, más allá de su posición como funcionario de la Nasa, Isaacman señaló que no descarta que algunos de los casos atribuidos a ovnis puedan corresponder a tecnología experimental desarrollada por otras potencias. De esta manera, planteó que ciertos fenómenos podrían tener una explicación tecnológica y no necesariamente estar relacionados con un origen extraterrestre.

Jared Isaacman también destacó que no se debe descartar la posibilidad de que existan otros lugares del universo con condiciones favorables para la vida. Foto: Getty Images / David Wall

“Yo diría que me inclino a pensar que se trata de algún fenómeno que puede ocurrir. Existen sucesos, similares a los fenómenos naturales, que pueden observarse. También creo que hay muchas probabilidades de que estemos viviendo un ‘momento Sputnik’ y que se estén probando nuevas tecnologías furtivas o de próxima generación”, precisó.

Jared Isaacman también destacó que no se debe descartar la posibilidad de que existan otros lugares del universo con condiciones favorables para la vida. En ese sentido, señaló que incluso dentro del sistema solar hay lunas de Júpiter y Saturno que han despertado el interés de la comunidad científica por sus características y el potencial que podrían tener para albergar ambientes habitables.

La NASA logra un nuevo hito con el X-59, el avión que busca hacer realidad los vuelos supersónicos silenciosos

“La luna de Saturno, Encélado, tiene un océano. Europa tiene un océano. Posee una química compleja. No podríamos afirmar de manera concluyente que no existe vida en nuestro propio patio trasero, y mucho menos en los miles de millones de otras estrellas de la Vía Láctea o en los dos billones de otras galaxias que existen. Por eso es tan importante la misión de la Nasa”, dijo el funcionario.