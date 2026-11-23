¿Alguna vez ha recibido un mensaje de texto en su celular cuyo contenido le genera preocupación o alerta? Los ciberdelincuentes recurren a diferentes estrategias para engañar a los usuarios, robar el dinero de sus cuentas bancarias y obtener información personal con fines fraudulentos y delictivos.

Delincuentes aprovechan el Black Friday para robar su dinero: advierten riesgos en las ofertas y los descuentos excesivos

Frente a este escenario, la Federación Colombiana de Municipios, a través de la Dirección Nacional del SIMIT, alertó sobre la circulación de mensajes fraudulentos que suplantan la identidad de esta entidad y de supuestas secretarías de movilidad.

Estos mensajes notifican a los ciudadanos sobre presuntas multas de tránsito pendientes y los dirigen a páginas web falsas, donde podrían ser víctimas del robo de información personal y datos bancarios.

Este mensaje bancario es usado por los delincuentes para engañar y vaciar cuentas en minutos. Foto: Getty Images

De acuerdo con los reportes recibidos, estos mensajes fraudulentos llegan a los ciudadanos a través de WhatsApp y SMS, enviados desde diferentes códigos cortos, entre los que se encuentran: 893181, 893182, 893179, 893175, 893183, 85980, 85903, 87295, 87293, 890911 y 85882.

Además, la entidad advierte que los enlaces incluidos en estos mensajes no deben utilizarse para consultar multas, entregar datos personales ni efectuar pagos. Los ciberdelincuentes recurren a nombres, logotipos e imágenes institucionales para hacer que las comunicaciones parezcan legítimas.

Los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología para cometer fraudes y robar datos personales y financieros. Foto: Getty Images

Por esta razón, la entidad recomienda evitar los enlaces sospechosos y desconfiar de los mensajes que exigen realizar pagos de manera inmediata. Asimismo, insiste en que los usuarios no deben compartir contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria en páginas desconocidas, y que cualquier multa o sanción debe verificarse directamente en el portal oficial del SIMIT.

En caso de haber realizado un pago o suministrado información financiera en un sitio fraudulento, la recomendación es comunicarse de inmediato con la entidad bancaria para tomar medidas de protección. También, debería reportar lo sucedido ante las autoridades competentes, con el propósito de prevenir nuevos casos de fraude y robo de información.