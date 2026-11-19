¿Le ha pasado que recibe varios mensajes de texto al día con ofertas, promociones o publicidad? Aunque se trata de una situación habitual, detrás de estas comunicaciones pueden esconderse intentos de fraude y estafa que suelen pasar desapercibidos y que ponen en riesgo la información personal y bancaria de los usuarios.

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Los ciberdelincuentes aprovechan los avances tecnológicos para perfeccionar sus métodos de engaño y crear mensajes de texto que imitan las comunicaciones oficiales de empresas reconocidas, entidades bancarias y servicios de mensajería. Este tipo de estrategias busca generar confianza en las víctimas para que respondan o entreguen información sensible sin sospechar del fraude.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), muchas de estas prácticas están relacionadas con el spam y el phishing, una modalidad de estafa digital en la que los delincuentes recurren a mensajes engañosos para obtener datos personales, financieros o credenciales de acceso.

Este tipo de estrategias buscan generar confianza en las víctimas para que respondan o entreguen información sensible sin sospechar del fraude. Foto: Getty Images

A través de la suplantación del número telefónico de una entidad bancaria, envían un mensaje fraudulento que puede aparecer en la misma cadena de SMS donde el usuario recibe notificaciones legítimas sobre pagos, movimientos o códigos de verificación, lo que aumenta las posibilidades de que pase inadvertido.

En medio de estas prácticas fraudulentas, se ha identificado un mensaje de texto: “Bloqueo preventivo de su cuenta. Hemos detectado movimientos sospechosos. Por favor, actualice su información…”. El mensaje incluye un enlace que aparenta dirigir al usuario al sitio web oficial de la entidad financiera, pero que en realidad conduce a una página falsa diseñada para robar información confidencial.

Los mensajes de texto son una de las estrategias usadas por los delincuentes para cometer estafas y fraudes. Foto: Getty Images

El objetivo de este tipo de mensajes es generar preocupación y provocar que la víctima actúe de inmediato, sin verificar la información. Al ingresar al enlace incluido en el SMS, el usuario puede encontrar un formulario que solicita datos personales y contraseñas, información que posteriormente queda en manos de los delincuentes.

La modalidad representa un riesgo considerable porque los mensajes fraudulentos pueden confundirse fácilmente con las notificaciones legítimas de las entidades financieras. Al aparecer dentro de la misma cadena de conversaciones que utiliza el banco para comunicarse con sus clientes, resultando más difícil identificar la suplantación.

Ante una comunicación de este tipo, las entidades bancarias recomiendan evitar abrir enlaces o suministrar información confidencial sin antes comprobar su autenticidad. Una de las medidas más seguras consiste en contactar directamente con la entidad financiera a través de sus canales oficiales o ingresar a su aplicación para verificar si existe alguna notificación sobre movimientos inusuales o un supuesto bloqueo de la cuenta.