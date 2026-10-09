Un mensaje de texto falso busca engañarlo: el detalle que no debe ignorar para evitar ser víctima de estafa

Recibir varios mensajes de texto al día con ofertas, promociones o información comercial se ha convertido en algo habitual. Sin embargo, detrás de algunas de estas comunicaciones pueden esconderse intentos de fraude que pasan inadvertidos y ponen en riesgo la información personal de los usuarios.

Los delincuentes aprovechan los avances tecnológicos para desarrollar métodos de engaño cada vez más elaborados, con mensajes que imitan las comunicaciones de empresas reconocidas, entidades bancarias y servicios de mensajería.

El peligro oculto en las aplicaciones del celular: ocho de cada diez usuarios lo ignoran

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos , muchos están relacionados con prácticas como el spam y el phishing, una modalidad de fraude que busca obtener información confidencial mediante engaños.

Señales para identificar un mensaje de estafa

1. El mensaje exige actuar de inmediato

Una de las tácticas más utilizadas por los ciberdelincuentes consiste en presionar al destinatario para que tome una decisión sin pensarlo demasiado. Para lograrlo, recurren a advertencias sobre el bloqueo de una cuenta, pagos urgentes o la pérdida de un supuesto beneficio.

Este tipo de mensajes busca provocar preocupación o entusiasmo para reducir el tiempo que la persona dedica a comprobar la información. Ante una solicitud urgente, conviene detenerse y verificar su veracidad a través de los canales oficiales.

Mujer angustiada mirando al horizonte con su celular en la mano. Foto: Getty Images

2. Solicita información personal o financiera

Otra señal de alerta aparece cuando el remitente pide contraseñas, códigos de verificación, números de tarjetas o datos bancarios por mensaje de texto o mediante un enlace.

Incluso si la comunicación parece provenir de una entidad conocida, no se deben compartir credenciales ni códigos de seguridad. Si existe alguna duda sobre una notificación bancaria o un movimiento financiero, lo adecuado es ingresar directamente a la aplicación oficial o comunicarse con la entidad.

3. Incluye enlaces sospechosos

Los mensajes fraudulentos pueden contener enlaces que conducen a páginas diseñadas para imitar sitios web legítimos. Una vez allí, las víctimas podrían ingresar sus datos personales sin advertir que están frente a una plataforma falsa.

Antes de abrir cualquier dirección, es importante revisar el dominio y comprobar si coincide con el sitio oficial de la empresa. Los nombres con letras alteradas, las direcciones extrañas y los enlaces acortados que ocultan el destino son motivos para desconfiar.

Hombre sorprendido mira la pantalla de su teléfono. Foto: Getty Images

4. Presenta errores o información poco creíble

Las faltas de ortografía, las frases mal construidas, los saludos demasiado genéricos o los datos que no corresponden con la situación del destinatario pueden ser indicios de fraude.

También es importante prestar atención al contenido. Recibir una notificación sobre una compra que no se realizó, un paquete que no se espera o una cuenta que nunca se ha abierto debe llevar a comprobar el origen del mensaje antes de seguir sus instrucciones.

Aunque un SMS esté bien escrito y no presente errores evidentes, eso no garantiza que sea auténtico.