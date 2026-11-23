A lo largo de la historia han surgido numerosas creencias y teorías sobre la posibilidad de que inteligencias no humanas hayan visitado la Tierra e incluso se hayan relacionado con los primeros seres humanos. Estas ideas aparecen reflejadas en antiguos registros culturales y religiosos de distintas civilizaciones.

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Una de estas teorías plantea que dichas inteligencias podrían tener una naturaleza reptiliana o que, al menos, habrían sido representadas a lo largo de la historia de la humanidad con características propias de los reptiles. Sin embargo, esta hipótesis no cuenta con respaldo científico.

¿Un “reptiliano” en Estados Unidos?

Un breve movimiento de ojos bastó para convertir a Jordan J.G. Wright, legislador demócrata de Nueva York, en protagonista de una polémica en redes sociales. Tras difundirse las imágenes, numerosos usuarios comenzaron a señalarlo, sin presentar pruebas, como un supuesto “reptiliano”.

🚨LOOK AT HIS EYES!! This video from New York City Mayor Zohran Mamdani is freaking me out and I will include a link to the original video to prove it's not fake, not AI, you can see it for yourself! WHAT THE HELL IS GOING ON WITH HIS EYES? https://t.co/w4C8qmn1nH — Jay Anderson (@TheProjectUnity) November 22, 2026

El hecho ocurrió el viernes 20 de noviembre de 2026, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Nueva York. En el encuentro, el alcalde Zohran Mamdani dio a conocer su propuesta para cerrar la cárcel de Rikers Island en 2032, mientras Wright, representante del Distrito 70 de Harlem, permanecía detrás del mandatario.

En medio de la intervención, las cámaras registraron al legislador parpadeando y dirigiendo la mirada hacia arriba durante unos segundos. Aunque el gesto fue prácticamente imperceptible, el fragmento comenzó a difundirse rápidamente en distintas plataformas digitales y terminó convirtiéndolo en tendencia.

Hola @grok qué está pasando acá? Un reptiliano? https://t.co/MESvxL1VDK — CapitanPike (@pike_capit3704) November 21, 2026

La difusión del video dio paso a numerosas especulaciones, especialmente entre perfiles que promueven teorías conspirativas. Algunos usuarios interpretaron el movimiento ocular como una supuesta señal de que el legislador pertenecería a una raza de seres reptilianos que, según estas creencias, permanecerían ocultos entre los humanos. No obstante, estas afirmaciones no cuentan con respaldo científico.

Tras la viralización del video, Jordan J.G. Wright se pronunció sobre las versiones que cuestionaban su naturaleza en declaraciones al diario New York Post. El legislador rechazó las especulaciones y respondió de manera contundente: “Obviamente soy un ser humano”.

También admitió que desconocía qué había ocurrido exactamente durante el breve movimiento captado por las cámaras.