Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su nombre en inglés), le envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella después de la operación que permitió incautar tres toneladas de cocaína en La Guajira.

Golpe al narcotráfico en La Guajira: incautan tres toneladas de cocaína en operación conjunta con la DEA

Según dijo el mandatario, todo se llevó a cabo en el municipio de Dibulla. El cargamento pertenecía al Clan del Golfo y se encontraba oculto en una bodega ubicada en las cercanías del mar Caribe. Tenía como destino final los Estados Unidos.

De La Espriella confirmó que en la operación participó la Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (Diran), en coordinación con la DEA.

Después de que se conociera el resultado, el director Terry Cole utilizó su cuenta de X para hablar de la incautación y le envió un mensaje al jefe de Estado colombiano.

“Señor presidente, la DEA se siente honrada de estar hombro con hombro con la Policía Nacional y el Ejército colombiano”, señaló.

En ese sentido, dejó en claro que, bajo la dirección del Gobierno de Donald Trump, tiene un claro compromiso con Colombia. “Nuestra asociación y nuestra misión compartida de confrontar a los narcoterroristas es inquebrantable”, manifestó.

“Juntos, continuaremos protegiendo a nuestras naciones y defendiendo a nuestros ciudadanos”, agregó.

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Además de este mensaje, la DEA también utilizó su cuenta oficial de X para referirse a la operación con las autoridades colombianas.

La institución calificó esto como “otra victoria importante en la lucha contra el narcoterrorismo”.

“La información de inteligencia proporcionada por DEA ayudó a nuestros socios colombianos a incautar 3 toneladas de cocaína destinadas a Estados Unidos y vinculadas a la organización terrorista Clan del Golfo”, escribió.

“A través de nuestro trabajo con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y nuestros socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley, la DEA sigue comprometida con el desmantelamiento de las redes delictivas y la interrupción del flujo de drogas peligrosas hacia Estados Unidos”, complementó.