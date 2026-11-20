La hipopótama Fiona, del zoológico de Cincinnati, murió el jueves 19 de noviembre, a los nueve años, después de ingerir un gorro tejido que llegó accidentalmente a su recinto. El establecimiento confirmó la noticia en un comunicado oficial y aseguró que no lograron salvarla.

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El objeto terminó en el hábitat el pasado 8 de noviembre. Según el zoológico, un visitante lanzó el gorro al aire cerca del área de observación. Una ventiladora de techo lo impulsó y lo hizo pasar por una abertura sobre los ventanales del recinto.

Fiona se tragó el objeto y al principio no presentó señales evidentes de complicaciones. Días después comenzó a perder el apetito y quedó bajo vigilancia permanente.

El equipo veterinario intentó que expulsara el gorro de manera natural, pues una cirugía representaba un riesgo considerable por el tamaño y las características de un hipopótamo adulto.

Estatuas que representan hipopótamos se encuentran en el exterior del Zoológico de Cincinnati el jueves 19 de noviembre de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Patrick Aftoora-Orsagos) Fotografía tomada con un teléfono móvil. Foto: AP Photo/Patrick Aftoora-Orsagos

Entre las medidas aplicadas estuvieron medicamentos y líquidos. Los especialistas utilizaron un colonoscopio de nueve pies para examinar el intestino y luego recurrieron a una plataforma vibratoria prestada por una granja de caballos. Buscaban estimular el movimiento intestinal y facilitar el tránsito del gorro.

El zoológico informó que Fiona recibió atención permanente y que el personal mantuvo la esperanza de que se recuperara. Sin embargo, su estado se complicó.

A pesar de múltiples intentos por mover el gorro fuera de su sistema, finalmente no fue posible superar las complicaciones. El director del zoológico, Dave Jenike, dijo que el equipo estaba conmocionado y que no esperaba ese desenlace.

La muerte provocó mensajes de tristeza de visitantes, seguidores y autoridades. El alcalde de Cincinnati, Ohio, Aftab Pureval, la recordó como un símbolo de perseverancia y alegría para la ciudad. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, también la calificó como un ícono que conquistó a personas en todo el mundo.

La historia de Fiona había comenzado con otra lucha por sobrevivir. Nació el 24 de enero de 2017, seis semanas antes de lo previsto, con apenas 29 libras, cerca de 13 kilogramos. Su bajo peso y las dificultades para mantenerse en pie hicieron incierto su futuro.

Unas pantallas muestran una imagen de la hipopótamo Fiona, facilitada por el Zoológico de Cincinnati, junto a un mensaje de apoyo del Zoológico de San Antonio; la imagen fue captada en Washington D. C. el 19 de noviembre de 2026. La mundialmente famosa hipopótamo Fiona ha fallecido tras fracasar los intentos de extraerle un gorro de lana que ingirió accidentalmente, según anunció el jueves el Zoológico de Cincinnati. Muy querida por sus travesuras en las redes sociales, la hipopótamo del Nilo —de nueve años de edad— se tragó el gorro tejido la semana pasada y comenzó a perder el apetito. Zoológicos y admiradores enviaron mensajes de apoyo mientras el animal recibía tratamiento; su difícil situación generó una oleada de solidaridad a nivel mundial. (Foto: AFP) Foto: AFP

El personal del zoológico la atendió intensivamente y compartió su evolución en redes sociales, donde millones siguieron su crecimiento.

Con los años, Fiona se convirtió en una de las figuras más reconocidas del recinto, inspiró libros infantiles y acercó a numerosas personas a los hipopótamos.

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El zoológico pidió consideración para los trabajadores que la cuidaron durante casi una década. Su fallecimiento deja también un llamado a los visitantes para no arrojar objetos a los hábitats de los animales, aunque parezcan inofensivos.