Trump se burla de una manifestante en su mitin en Ohio: “Tiene que hacer dieta”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó una nueva polémica durante un mitin en Youngstown, Ohio, el lunes, 12 de octubre, después de burlarse del aspecto físico de una manifestante que había sido agredida por uno de los asistentes al evento.

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Trump la calificó de persona obesa y aseguró, sin presentar pruebas, que recibía dinero de sectores de izquierda para interrumpir sus intervenciones.

El incidente ocurrió en el Covelli Centre, donde Trump participaba en un acto político para respaldar a candidatos republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Durante su intervención, una persona del público interrumpió el encuentro con una protesta relacionada con la publicación de documentos del caso de Jeffrey Epstein.

Un ‘heckler’ fue víctima de burla por parte de Donald Trump en medio de un mitin presidencial en Ohio. Foto: X (Antes Twitter)

La manifestante llevaba una camiseta con el mensaje “Publiquen los archivos de Epstein”, una consigna que exige divulgar los documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual. La protesta coincidió con las críticas que enfrenta la administración Trump por la publicación de información vinculada con las investigaciones sobre Epstein.

En medio de la interrupción, las cámaras registraron cómo un asistente al mitin empujó a la manifestante, la golpeó en el rostro y la sujetó del cabello durante un enfrentamiento en las gradas. Otros asistentes se encontraban cerca mientras se desarrollaba la agresión. Posteriormente, agentes de seguridad intervinieron y retiraron a la mujer del recinto.

Trump reaccionó desde el escenario y aseguró que se trataba de una manifestante pagada por sus adversarios políticos. “Les pagan los izquierdistas para destruir nuestro país”, afirmó, antes de añadir que la persona debía regresar a casa con su madre.

El mandatario continuó con comentarios sobre su apariencia física. “Tiene que hacer dieta. Es una persona gorda. Tiene que ponerse a dieta rápido”, dijo, mientras parte del público reaccionaba a sus palabras con gritos y aplausos. Trump también se refirió a la manifestante en masculino, aunque se trataba de una mujer.

Hasta el momento, las declaraciones del presidente sobre una supuesta financiación política de la protesta no estuvieron acompañadas de pruebas públicas que respaldaran esa acusación.

El episodio quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación, donde se observa tanto la confrontación entre los asistentes como la reacción del mandatario. Las imágenes también muestran que la manifestante fue escoltada fuera del lugar mientras el hombre que la golpeó permanecía en el recinto.

“Tiene que hacer dieta. Es una persona gorda. Tiene que ponerse a dieta rápido”, dijo, mientras parte del público reaccionaba a sus palabras con gritos y aplausos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

La controversia se produce en medio de la campaña republicana para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que el partido de Trump busca conservar su influencia en el Congreso. El mandatario ha participado en diferentes actos para respaldar a sus aliados políticos y cuestionar a sus adversarios demócratas.

Además, el incidente recuerda otras confrontaciones registradas en actos recientes del presidente, en los que algunos asistentes han reaccionado físicamente contra personas que interrumpen sus discursos.

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La secuencia de Youngstown volvió a poner en el centro de la discusión la respuesta de Trump ante las protestas y el comportamiento de los asistentes durante sus mítines.