Una explosión accidental cerca de una escuela en Asadabad, en el este de Afganistán, causó este sábado la muerte de 10 alumnos y dejó heridos a otros 110, de acuerdo con el saldo divulgado por el portavoz del ministerio de Interior, Abdul Mateen Qani.

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De acuerdo con las autoridades locales de Kunar, aproximadamente el 97 % de las víctimas de este incidente han sido estudiantes, según indocaron a la cadena afgana Tolo News. Los heridos están siendo atendidos en el hospital provincial de Kunar y en el centro regional de Nangarhar.

Las mismas autoridades señalaron que varias personas, que habían sufrido lesiones superficiales, han sido ya dadas de alta y han regresado a sus hogares tras recibir el tratamiento pertinente.

El portavoz del Ministerio del Interior del Gobierno talibán, Abdul Mateen Qani, señaló que las primeras pesquisas apuntan a que el estallido se produjo en un depósito de explosivos utilizado por compañías mineras, presuntamente por “negligencia e imprudencia” en el almacenamiento y la preparación de los explosivos.

Varias personas inspeccionan un aula llena de cristales rotos, mochilas y libros tras una explosión en una escuela secundaria en las afueras de Asadabad, capital de la provincia oriental afgana de Kunar. Foto: AP Photo/Shafiullah Kakar

Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y las autoridades anunciaron que ofrecerán más información cuando concluyan.

Por su parte, el Ministerio de Educación transmitió en un comunicado sus condolencias a las familias de las víctimas de este suceso y aseguró su cooperación en el tratamiento de los alumnos heridos y el apoyo a las familias afectadas.

En un primer momento, los medios locales informaron de que la explosión se había producido en las inmediaciones del centro educativo alrededor de las 10:00 horas (hora local) y de que varios estudiantes figuraban entre los afectados.

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El director de Información y Cultura de Kunar, Samiul Haqqbian, confirmó entonces un balance inicial de siete fallecidos y 97 heridos, a partir de datos facilitados por responsables del hospital provincial.

Este suceso se produce después de otras dos explosiones durante la última semana en centros de enseñanza religiosa en el país. Una de ellas tuvo lugar en la provincia de Kapisa y causó la muerte de un alumno, mientras que otra dejó cuatro estudiantes fallecidos y otros dos heridos en Farah.

Las autoridades han atribuido ambos episodios a munición sin detonar procedente de antiguos conflictos, según informó el mismo medio.

Zapatos yacen entre cristales rotos y escombros en un aula tras una explosión en una escuela secundaria en las afueras de Asadabad, capital de la provincia oriental afgana de Kunar. Foto: AP Photo/Shafiullah Kakar

“Se escucharon los gritos de los niños, todos corrieron en todas direcciones, consumidos por el pánico”, describió un empleado del establecimiento, Latifullah, que pidió no revelar su apellido, a un periodista de AFP.

“Esta mañana, después de la explosión, fui al lugar. Mi hijo resultó herido, quedó atrapado bajo el techo junto con mis sobrinos. Mis sobrinos están bien, pero tuvimos que llevar a mi hijo al hospital. Gracias a Dios, ahora está mejor”, relató.

*Con información de AFP y Europa Press