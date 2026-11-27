El presidente del Gobierno español y candidato socialista, Pedro Sánchez, llamó este viernes 27 de noviembre a impedir que “avance el pasado” en España, en la víspera de unas elecciones generales adelantadas que se celebrarán este domingo 29 de noviembre y en las que la derecha parte como favorita según los sondeos.

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Durante el acto final de su campaña en la Caja Mágica de Madrid —en el que participó el cineasta Pedro Almodóvar—, el mandatario buscó movilizar al electorado progresista frente a la posibilidad de que el Partido Popular (PP) alcance el poder con el respaldo de la extrema derecha de Vox.

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Los mensajes de cierre en Madrid, Sevilla y Valencia

Vestido con una camiseta roja con la inscripción “la fuerza de la gente”, Sánchez —de 54 años y al frente del Ejecutivo desde junio de 2018— sostuvo que la brecha frente a los conservadores se ha ido estrechando en el tramo final de la contienda.

“Estas elecciones van de que avance España y de que no avance el pasado”, afirmó el jefe de Gobierno antes de arengar a sus seguidores: “La mayoría progresista la tenemos a la vista”.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (65 años), eligió Sevilla para clausurar su campaña con el objetivo de llegar al Palacio de la Moncloa reivindicando sus trece años de gestión al frente de Galicia y prometiendo pasar página de la era socialista con “verdad, decencia y gestión”.

Pedro Sánchez, presidente de España. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

“Vamos a cambiar y volver a levantar nuestra nación. Si votamos todos juntos el domingo, se acabó, empezamos una nueva época en España”, expresó ante sus simpatizantes.

En paralelo, el líder de Vox, Santiago Abascal, llenó la Plaza de Toros de Valencia, donde denunció que “hay una mafia criminal en el gobierno” y exhortó a sus votantes: “El 29 de noviembre, no votéis con miedo, votad con valor”.

De acuerdo con los sondeos, el PP ganaría la votación sin alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso, por lo que podría necesitar a Vox —tercera fuerza política que aspira a casi duplicar sus escaños y con la que ya gobierna en varias regiones—, lo que supondría el primer ingreso de la extrema derecha al Ejecutivo español desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal; el presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez; el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; y la candidata de Front Ampli, Ada Colau Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Según la politóloga de la Universidad Complutense de Madrid Paloma Román, las últimas horas resultan determinantes para que Sánchez logre “movilizar a los abstencionistas” de izquierda frente al lema opositor de echar a Sánchez", un impulso que también podría favorecer a la coalición de extrema izquierda Frente Amplio, liderada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, cuyo apoyo resultaría clave para una eventual investidura socialista.

Crisis de vivienda, desgaste político y emergencia migratoria

Sánchez adelantó estos comicios —previstos inicialmente para mediados de 2027— luego de que el Congreso rechazara un paquete de medidas gubernamentales sobre vivienda.

Aunque el mandatario destaca el dinamismo de la economía española y su proyección internacional tras sus choques con Donald Trump y Benjamin Netanyahu, enfrenta desgaste interno por casos de corrupción que salpican a antiguos colaboradores y familiares, además de las críticas opositoras por el encarecimiento del costo de vida, la crisis habitacional y los dos accidentes de trenes de alta velocidad ocurridos este año que dejaron 115 muertos.

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (izquierda), y el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (derecha) Foto: Europa Press via Getty Images

El debate migratorio también marcó el cierre de campaña en un país donde miles de extranjeros, en su mayoría latinoamericanos, aguardan la resolución de sus trámites dentro de un proceso extraordinario de regularización, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos en julio.

Este mismo viernes, al menos ocho migrantes fueron hallados sin vida en una embarcación que intentaba alcanzar las islas Canarias, una de las principales rutas de ingreso hacia Europa. Los comicios de este domingo en la cuarta economía de la zona euro son seguidos con atención en la Unión Europea ante próximas elecciones en Francia, Italia y Polonia.

*Con información de AFP.