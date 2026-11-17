A menos de dos semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre en España, las encuestas mantienen al Partido Popular (PP) como la primera fuerza política en intención de voto, seguido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vox, por su parte, se consolida como la tercera formación y se acerca al 19 % de los apoyos, de acuerdo con los sondeos publicados durante los últimos días.

El promedio de encuestas elaborado por El País sitúa al PP en el 31,2 % de la intención de voto, frente al 27,5 % del PSOE. Vox alcanza cerca del 19 %, mientras que las formaciones ubicadas a la izquierda de los socialistas —Frente Amplio, Podemos y otras coaliciones— reúnen alrededor del 8,2 %.

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Según ese cálculo, la diferencia entre los dos principales partidos se ha reducido desde los seis puntos registrados después de la convocatoria electoral hasta unos cuatro puntos. El PP es liderado por Alberto Núñez Feijóo y Vox por Santiago Abascal.

Alberto Núñez Feijóo es el líder del PP. Foto: Getty Images / Europa Press News

Los sondeos publicados el lunes 16 de noviembre también reflejaron un avance de los socialistas durante el comienzo de la campaña. Una medición diaria para El País ubicó al PSOE en el 30,3 %, frente al 29,9 % de la encuesta anterior. En ese mismo estudio, el PP obtuvo el 31,5 % y Vox, el 18 %. Pese al crecimiento socialista, la proyección de escaños para los dos partidos de derecha superaba los 190 representantes en el Congreso, que cuenta con 350 puestos.

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Otras dos encuestas mostraron resultados similares en cuanto a la distribución del Parlamento español. NC Report, para La Razón, calculó que el PP y Vox podrían sumar entre 201 y 205 diputados, mientras que el PSOE obtendría entre 102 y 104. Por su parte, el estudio de IMOP para El Confidencial estimó 194 escaños para el bloque de derecha y 109 para los socialistas. Para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso se necesitan 176 representantes.

El primer ministro español, Pedro Sánchez. Foto: AFP

Es de recordar que las elecciones fueron convocadas anticipadamente por Sánchez para el 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara los decretos de su Gobierno relacionados con medidas para enfrentar la crisis de vivienda que ha provocado multitudinarias manifestaciones en todo el país.

En los comicios se elegirán los 350 integrantes del Congreso de los Diputados. La publicación de encuestas estará prohibida entre el 24 y el 28 de noviembre, por lo que los últimos sondeos podrán conocerse antes de ese periodo.